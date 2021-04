Viggianello sequestrata azienda zootecnica dai Carabinieri

I militari della stazione Carabinieri Parco di Viggianello hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro preventivo una azienda zootecnica ubicata in località Truscera di Viggianello, all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Pollino.

Al sequestro si è giunti a seguito di un controllo effettuato dai militari, congiuntamente al servizio veterinario dell’Asp di Potenza, che ha accertato diverse irregolarità nella gestione dell’azienda e violazioni al regolamento di Polizia Veterinaria.

In particolare i militari giunti sul posto hanno subito constatato all’interno di un capannone la presenza di diversi animali ovicaprini privi di matricola identificativa e in stato di malnutrizione e maltenuti su una superficie completamente ricoperta da letame.

Inoltre sparsi per l’azienda sono stati rinvenuti anche animali deceduti per cause ignote tra cui un cane, tutti privi di identificazione.

Ed ancora rifiuti speciali pericolosi e non costituiti da accumuli di rifiuti ferrosi, altri provenienti da attività edilizia e sei autovetture in avanzato stato di abbandono, deteriorate e fatiscenti, materiali plastici, sacchi di concime utilizzati, lavandini, vasche da bagno, copertoni e altre parti di carrozzeria di autoveicoli.

Per tali reati, oltre al sequestro sanitario e alle sanzioni amministrative previste per oltre 20mila euro si è proceduto al sequestro preventivo dell’area e al deferimento del proprietario dell’azienda per gestione illecita di rifiuti e maltrattamento animali