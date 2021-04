Lakiki DA VENERDÌ 16 APRILE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “VALGO PER TRE” IL NUOVO SINGOLO

Da venerdì 16 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Valgo per tre”, il nuovo singolo di Lakiki.

Valgo per tre è un singolo energico e ballabile, con un ritmo tropicale, caldo e avvolgente. Il brano racconta una storia semplice, una serata e un colpo di fulmine dettato dalla passione di una sera.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho scelto Valgo per Tre come primo singolo, forse perchè dopo questo anno di isolamento dovuto alla pandemia, penso che ci sia bisogno di un po’ più di leggerezza. Ho raccontato una cosa che in altri tempi poteva essere fin troppo scontata, ma che oggi per le ragazze e per i ragazzi della mia età, è forse diventato solo un sogno».

Il videoclip ufficiale del brano diretto da Amber Gomez si basa sulla simpatia e sulla sensualità dell’artista, il video ha un taglio veloce e ritmico e sfrutta il bianco e nero come un omaggio al cinema anni 30.

Biografia

Giovane ed energica cantante bolognese classe 96, Lakiki, all’anagrafe Cristina Luongo, inizia a lavorare in studio come turnista e corista. Il suo talento, viene subito notato dal pool di produttori di Jadda Music e in pochissimo tempo pubblica “Fammi una faccia”, suo singolo d’esordio dalle sonorità pop, poco dopo lo traduce anche in spagnolo. Questo nuovo singolo” Valgo per tre” è tratto dal suo primo Cd, ad oggi previsto per settembre.

Instagram: https://www.instagram.com/lakikireal/

Tik Tok: http://www.tiktok.com/@lakikireal

Facebook: https://www.facebook.com/Lakikimusic/