VACCINAZIONI, BARDI: SI PROSEGUE CON LE PRENOTAZIONI

“Sono stati comunicati i dati di 1610 persone che ieri non sono riuscite a prenotare i vaccini ma, a quanto sembra, nel frattempo in tanti hanno già provveduto.

Coloro che non riescono ancora ad accedere alla piattaforma di Poste Italiane devono comunicare il proprio Codice fiscale e numero di tessera sanitaria al numero verde 800 00 99 66.

Il vaccino Astrazeneca è stato consigliato dal ministero della salute per gli over 60 ed è sicuro. In Basilicata non è stata registrata alcuna criticità.

Confermo che per i cittadini “fragili” e per quelli che presentano patologie sono stati e saranno somministrati i vaccini Pfizer e Moderna. La bontà del nostro lavoro è stata riconosciuta anche da youtrend ma tanto c’è ancora da fare”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.