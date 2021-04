Vaccini da domani la prenotazione per categoria fragili : linee guida

Da domani, martedì 6 aprile, dalle ore 14.00, sarà attiva la piattaforma di Poste Italiane per le prenotazioni dei vaccini (VAI) per i cosiddetti “fragili” individuati dal Ministero della Salute nelle Tabelle 1 e 2.

FRAGILI

Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19.

TABELLA 1

Malattie respiratorie – Fibrosi polmonare idiopatica; Altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.

Malattie cardiocircolatorie – Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA); Pazienti post shock cardiogeno.

Malattie neurologiche – Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive*; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni.

Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison) – Soggetti con diabete di tipo 1; Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze; Soggetti con morbo di Addison; Soggetti con panipopituitarismo.

Fibrosi cistica – Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.

Insufficienza renale/patologia renale.

Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico.

Malattie autoimmuni – Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza* – Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico*.

Malattia epatica – Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.

Malattie cerebrovascolari – Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l’autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto; Persone che hanno subito uno “stroke” nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3.

Patologia oncologica – Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione; Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*.

Emoglobinopatie -Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi.

Sindrome di Down – Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.

Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche – pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido *; – pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva*; – pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica, in terapia immunosoppressiva*;

Grave obesità – Pazienti con BMI maggiore di 35. HIV – Pazienti con diagnosi di AIDS o HIV – Pazienti con diagnosi di AIDS o ​HIV – Pazienti con diagnosi di AIDS o * Vaccinare anche i conviventi (nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari).

TABELLA 2

Disabilità gravi. Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica), ovvero Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3, e familiari conviventi e “caregiver” che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto.

L’autenticazione sul portale sarà automatica inserendo CODICE FISCALE e numero TESSERA SANITARIA.

Gli utenti che, pur possedendo i requisiti per l’accesso prioritario alla prenotazione, non dovessero riuscire ad eseguire l’autenticazione, dovranno contattare il NUMERO VERDE di Poste Italiane 800.00.99.66 (attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20). A questi verrà comunicata successivamente la possibilità di prenotare il vaccino sulla piattaforma, dopo aver verificato il possesso dei requisiti.