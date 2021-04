Carl Brave live all’Arena di Verona il 23 agosto Prima data annunciata del “Coraggio Live Tour”

ROMA – Carl Brave sarà all’Arena di Verona il 23 agosto. Ennesimo traguardo per l’artista multiplatino che con il suo stile ha tracciato una nuova direzione nella scena musicale italiana.

Carl Brave arriva in Arena dopo i successi a “Rock in Roma” (oltre 25 mila persone presenti), “Tuborg Open Fest” e un lungo tour sold out nei teatri che ha visto doppiate molte date e dopo il suo ultimo album “Coraggio”, che contiene i brani “Parli Parli” (Disco D’Oro), “Regina Coeli” (Disco D’oro), “Che poi” (Disco di Platino).

Un live ricco dove risuoneranno dal vivo le note dell’ultimo lavoro in studio insieme ai brani che sono stati i protagonisti degli ultimi tour.

Quella di Verona è la prima data annunciata del “Coraggio Live Tour”, organizzato e prodotto da OTR, che vedrà il cantante e produttore romano esibirsi in suggestive location italiane.

