ARRIVA IL PRIMO SINGOLO DA SOLISTA DI FEDERICO ROSSI

Federico Rossi Pesche è il titolo del singolo d’esordio da solista.

È passato diverso tempo dallo scioglimento del duo Benji&Fede che, dal 2015 al 2020, ha portato a caso diversi successi, dischi di platino e oro e sold out dal vivo.

L’addio sarebbe dovuto avvenire con un concerto conclusivo all’Arena di Verona che è stato però cancellato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Nel frattempo l’amico di Federico Rossi, Benjiamin Mascolo, ha cambiato nome d’arte da Benji in B3N e pubblicato il singolo Finché le stelle non brillano, contenuto nell’album d’esordio California.

L’artista nei giorni scorsi attraverso la sua pagina Instagram (che conta oltre 1.700.000 follower), Federico ha pubblicato la copertina del nuovo singolo e il link per il pre-save usando queste parole:

“Il mio primo singolo ufficiale “Pesche” fuori ovunque dal 9 Aprile. Ah e no, non è uno scherzo. Da mezzanotte potrete già preordinarla”.

Il brano, prodotto da Merk&Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti, sarà quindi disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 aprile. Qui a seguire un video che anticipa il sound di Pesche.

La canzone di Federico Rossi viene raccontata come un brano d’amore dallo spirito ironico e leggero…

“Volevo regalare al pubblico un pezzo che sapesse divertire, in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo.

Il brano nasce da una forte consapevolezza: il timore di rivelare completamente me stesso all’interno di una relazione. In Pesche, in modo molto ironico e leggero, descrivo la mia personale liberazione da questo stato d’animo.

Per quanto abbia bisogno di tempo per lasciarmi andare, è impossibile nascondere un sentimento nuovo e, anche se lungo il percorso è possibile trovare diversi ostacoli, vale la pena viverlo. Perché se questo non è Amore, non può essere altro che… Pesche!”