CALCIO – Campionato Serie D: La 23°giornata

La Serie D in campo domenica 28 marzo, calcio d’inizio alle 15.00, sei anticipi al sabato. Forlì-Fiorenzuola in diretta su Sportitalia, Trastevere-Badesse su Fb LND

Roma, 26 marzo 2021 – Da domenica prossima cambia il calcio d’inizio delle partite della Serie D che prenderanno il via alle 15.00, fino al 9 maggio. La 23^ giornata del Campionato, la 26^ per i gironi A e C, in programma domenica 28 marzo, si apre con sei anticipi al sabato.

Gli anticipi di sabato: alle 14.30 Villa Valle-Sona (B), Mestre-Ambrosiana e Virtus Bolzano-Arzignano (C), Pro Livorno-Ghivizzano (D); alle 15.00 Borgosesia-Arconatese e Chieri-Imperia (A);

I cambi di orario: alle 14.00 prende il via Carbonia-Giugliano (G), alle 14.30 Arzachena-Savoia (G).

I cambi di campo: Union Feltre-Este si gioca al Boscherai di Pedavena (Bl), Rieti-Recanatese (F) al “Gudini” di Rieti, Carbonia-Giugliano e Nocerina-Gladiator (G) all’ “Is Collus” di Santadi (Ca) e al “Novi” di Angri (Sa), Real Aversa-Fasano (H) al “Papa” di Cardito (Na).

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Varese-Casale (A), Union Clodiense Chioggia-Belluno (C), Prato-Correggese (D), Siena-Sangiovannese (E), Atletico Terme Fiuggi-Vastogirardi, Real Giulianova-Porto S. Elpidio e Olympia Agnonese-Vastese (F), Casarano-Nardò (H) e Dattilo-Licata (I).

Domenica 28 marzo Sportitalia trasmetterà in diretta la partita della 23^ giornata del girone D Forlì-Fiorenzuola in programma alle 15.00 sul campo dello stadio “Tullio Morgagni”.

Il collegamento è previsto a partire dalle 14.35 con ampi pre e post partita ricchi di contenuti e approfondimenti con le interviste ai protagonisti.

La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli.

La sfida del girone E tra la capolista Trastevere e il Lornano Badesse sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club capitolino.

XVII Settimana d’azione contro il razzismo – UNAR

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti aderisce alla XVII Settimana d’azione contro il razzismo promossa dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali). La campagna “Keep Racism Out” ha come obiettivi dichiarati la prevenzione e la lotta ad ogni forma di discriminazione e violenza promuovendo la cultura dell’inclusione, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze.

“Per la Serie D è una missione di primaria importanza – sottolinea il Coordinatore del Dipartimento Luigi Barbiero – sradicare il razzismo e ogni forma di discriminazione dai nostri stadi, un compito che affrontiamo da sempre grazie all’impegno delle nostre Società. La Serie D condivide con convinzione il messaggio diffuso dall’UNAR, tutti uniti per un calcio inclusivo e universale”.

Si richiede la collaborazione di tutte le Società in organico al Campionato di Serie D 2020-2021, affinché le stesse promuovano la campagna “Keep Racism Out” attraverso le autonome attività di comunicazione programmate per le gare in calendario nei giorni 27 e 28 marzo 2021.

Si richiede inoltre, a tutte le Società che realizzeranno le dirette degli incontri sui propri canali social, secondo le modalità consentite, di veicolare il messaggio della campagna “Keep Racism Out” anche attraverso i telecronisti coinvolti.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Legnano (Julio Milan Silvera di Valdarno), Borgosesia – Arconatese (Dylan Marin di Portogruaro), Chieri – Imperia (Davide Galiffi di Alghero), Caronnese – Folgore Caratese (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Castellanzese – Gozzano (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Hsl Derthona – Sanremese (Vito Guerra di Venosa), Pontdonnaz Honearnad – Vado (Michele Molinaroli di Piacenza), Saluzzo – Lavagnese (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Sestri Levante – Fossano (Paolo Grieco di Ascoli Piceno).

Girone B: Seregno – Ponte San Pietro (Leonardo Tesi di Lucca), Breno – Crema (Gabriele Sacchi di Macerata), Brusaporto – Scanzorosciate (Gabriele Caggiari di Cagliari), Desenzano Calvina – Fanfulla (Gianluca Renzi di Pesaro), Caravaggio – Tritium (Mario Picardi di Viareggio), Casatese – Nibionnoggiono (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Real Calepina – Vis Nova Giussano (Michael Poto di Mestre), Sporting Franciacorta – Virtusciseranobergamo (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Villa Valle – Sona (Antonio Monesi di Crotone).

Girone C: Mestre-Ambrosiana (Matteo Dini di Città di Castello), Adriese-Cartigliano (Costantino Cardella di Torre del Greco), Caldiero Terme-Campodarsego (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Montebelluna-Delta Porto Tolle (Thomas Bonci di Pesaro), Luparense-Cjarlins Muzane (Alessio Marra di Mantova), Manzanese-Chions (Gilberto Gregoris di Pescara), Union Feltre-Trento (Marco Peletti di Crema), Union San Giorgio Sedico-Este (Abdoulaye Diop di Treviglio), Virtus Bolzano-Arzignano (Mauro Gangi di Enna).

Girone D: Aglianese-Rimini (Valerio Bocchini di Roma 1), Bagnolese-Progresso (Stefano Foresti di Bergamo), Forlì-Fiorenzuola (Aleksandar Djurdjevic di Trieste)[Sportitalia], Marignanese-Sammaurese (Cristiano Ursini di Pescara), Mezzolara-Real Forte Querceta (Daniele Aronne di Roma 1), Pro Livorno-Ghivizzano (Luca De Angeli di Milano), Sasso Marconi-Lentigione (Carlo Esposito di Napoli), Seravezza-Corticella (Leonardo Di Mario di Ciampino).

Girone E: Aquila Montevarchi – Follonica Gavorrano (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Flaminia – Scandicci (Francesco Lipizer di Verona), Foligno – Montespaccato (Alberto Poli di Verona), Ostia Mare – Tiferno Lerchi (Mattia Nigro di Prato), Pianese – Cannara (Gerardo Simone Caruso di Viterbo), Sinalunghese – Grassina (Mattia Drigo di Portogruaro), Sporting Trestina – San Donato Tavarnelle (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Trastevere – Lornano Badesse Calcio (Emanuele Ceriello di Chiari)[Live Fb LND].

Girone F: Aprilia Racing – S. Nicolò Notaresco (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Castelfidardo – Matese (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Campobasso – Cynthialbalonga (Domenico Castellone di Napoli), Montegiorgio – Castelnuovo Vomano Ssdarl (Luca Pileggi di Bergamo), Pineto – Tolentino (Filippo Colaninno di Nola), Rieti – Recanatese (Alfredo Iannello di Messina).

Girone G: Afragolese – Latte Dolce Sassari (Silvia Gasperotti di Rovereto), Arzachena – Savoia (Luca Tagliente di Brindisi), Carbonia – Giugliano (Ciro Aldi di Finale Emilia), Latina – Lanusei (Giuseppe Rispoli di Locri), Monterosi – Nola (Kevin Bonacina di Bergamo), Muravera – Cassino (Valentina Finzi di Foligno), Nocerina – Gladiator (Andrea Migliorini di Verona), Insieme Formia – Team Nuova Florida (Luca Selvatici di Rovigo), Vis Artena – Torres (Gabriele Totaro di Lecce).

Girone H: Audace Cerignola-Lavello (Carlo Virgilio di Agrigento), Az Picerno-Molfetta (Graziella Pirriatore di Bologna), Bitonto-Francavilla (Federico Muccignato di Pordenone), Brindisi-Taranto (Fabio Rosario Luongo di Napoli)[Studio 100 e Canale 85], Gravina-Portici (Michele Pasculli di Como), Puteolana-Fidelis Andria (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Real Aversa-Fasano (Simone Gauzolino di Torino), Sorrento-Altamura (Ferdinando Emanuel Toro di Catania).

Girone I: Cittanovese-Biancavilla (Simone Di Renzo di Bolzano), Castrovillari-Troina (Marco Di Loreto di Terni), Acireale-Marina Di Ragusa (Michele Maccorin di Pordenone), Fc Messina-Rende (Maurizio Barbiero di Campobasso), Gelbison-ACR Messina (Gioele Iacobellis di Pisa), Paternò-San Luca (Adil Bouabid di Prato), Roccella-Santa Maria Cilento (Stefania Menicucci di Lanciano), Rotonda-Città S. Agata (Stefan Arnaut di Padova).