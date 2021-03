Covid Basilicata: 106 nuovi casi , 50 guarigioni nelle ultime 24 ore

Processati nelle ultime 24 ore 1.169 tamponi sono 106 i nuovi casi e 50 guariti, nessun decesso.

I RICOVERATI 162, + 9 RISPETTO A IERI – A Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 33 in Pneumologia, 15 in Medicina d’urgenza, 18 nel reparto di Medicina interna Covid e 6 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 37 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 2 nel reparto di Medicina interna Covid e 9 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’;

NUOVI POSITIVI SONO 106 – 1 Anzi (domiciliato a Matera), 2 Avigliano, 1 Baragiano, 1 Bella, 1 Bernalda, 1 Forenza, 1 Francavilla in Sinni, 1 Grottole, 1 Laurenzana (domiciliato a Potenza), 1 Lavello, 1 Maratea, 11 Matera, 8 Melfi (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 2 Miglionico, 1 Montescaglioso, 3 Nova Siri, 2 Palazzo San Gervasio, 4 Picerno, 2 Pietragalla, 18 Pisticci, 4 Policoro, 9 Pomarico, 14 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 Rotonda (domiciliato a Latronico), 2 San Chirico Nuovo, 1 Sant’Angelo le Fratte, 1 Senise 3 Stigliano, 2 Teana, 1 Tricarico, 3 Tursi, 1 lombardo domiciliato a Matera;

I GUARITI 50 – 8 Avigliano, 4 Castelsaraceno, 1 Francavilla in Sinni, 2 Irsina, 2 Lauria, 3 Matera, 21 Melfi, 1 Moliterno, 2 Montescaglioso, 1 Nova Siri, 1 Pisticci, 2 Policoro, 1 Rapolla, 1 Rotondella;

A seguito dell’aggiornamento odierno, questa la situazione in Basilicata. Gli attuali positivi sono 4.334, di cui 4.163 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 416, mentre i guariti totali sono 13.504.