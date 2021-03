SENISE: Screening anti-covid19 per attività di commercio servizi alla persona 21 Marzo

Il sindaco di Senise dott. Giuseppe Castronuovo e l’assessore alla Sanità dott.Francesco Marranchiello, in collaborazione con l’Unità Speciale USCO del distretto sanitario di Senise, comunicano che domani 21 marzo alle ore 9:30 verranno effettuati i tamponi molecolari anti-covid19 in modalità drive-in presso la tendostruttura della Protezione Civile Gruppo Lucano, Area COM in zona mercato.

Lo screening è rivolto a tutti i titolari e dipendenti delle attività commerciali che si occupano di servizi alla persona ed hanno uno piu’ stretto contatto con i clienti (estetisti, barbieri e parrucchieri).

Anche coloro che non sono stati contattati ma rientrano nelle categorie indicate sopra possono recarsi presso la tendostruttura della Protezione Civile Gruppo Lucano per sottoporsi a tampone molecolare anti-covid19.

L’attività di prevenzione è svolta per garantire una maggiore sicurezza in vista di una riapertura piu’ sicura.

Si chiede pertanto la massima collaborazione per contenere il più possibile il propagarsi del virus all’interno della cittadina sinnica.