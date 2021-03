Dopo la sosta e i recuperi torna il Campionato Serie D

La 22^ giornata è in programma domenica 21 marzo alle 14.30. Legnano-Castellanzese in diretta su Sportitalia, Nola-Nocerina su Fb LND

Roma, 19 marzo 2021 – Dopo un turno di meritato riposo la Serie D torna in campo con le partite valide per la 22^ giornata, la 25^ per i gironi A e C, in programma domenica 21 marzo alle 14.30. Nessun anticipo, sarà una domenica interamente dedicata alla Serie D.

I posticipi di orario: tutti nel girone A, alle 15.00 prendono il via Sanremese-Saluzzo, Caronnese-Sestri Levante e Lavagnese-Chieri.

I cambi di campo: Scandicci-Sporting Trestina (E) si gioca al “Gino Bozzi” di Firenze.

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Cjarlins Muzane-Manzanese, Trento-Union Clodiense Chioggia (C), Correggese-Bagnolese (D), Porto S. Elpidio-Rieti, S. Nicolò Notaresco-Montegiorgio, Tolentino-Atletico Terme Fiuggi, Vastese-Aprilia (F), Cassino-Arzachena (G), Altamura-Puteolana e Nardò-Real Aversa (H).

Sportitalia trasmetterà in diretta la gara della 25^ giornata del girone A Legnano-Castellanzese in programma allo stadio Comunale “Giovanni Mari”. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia.

La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli. Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

Il derby campano del girone G Nola-Nocerina sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club di casa.

Variazioni recuperi

I recuperi della 12^ e 19^ giornata dei gironi D e H Rimini-Sammaurese e Lavello-Atamura, programmati per il 24 marzo, sono stati rispettivamente rinviati alle 15.00 del 7 aprile e a data da destinarsi. Rinviato anche il recupero della 14^ giornata del girone C Caldiero Terme-Union Clodiense Chioggia.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Arconatese – Gozzano (Giuseppe Vingo di Pisa), Caronnese – Sestri Levante (Simone Gauzolino di Torino), Casale – Borgosesia (Alessandro Gresia di Piacenza), Folgore Caratese – Varese (Giuseppe Mucera di Palermo), Fossano – Hsl Derthona (Clemente Cortese di Bologna), Imperia – Pontdonnaz Honearnad (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Lavagnese – Chieri (Filippo Okret di Gradisca d’Isonzo), Legnano – Castellanzese (Davide Gandino di Alessandria)[Sportitalia], Sanremese – Saluzzo (Gianmarco Vailati di Crema), Vado – Bra (Andrea Zanotti di Rimini).

Girone B: Crema – Real Calepina (Francesco Gai di Carbonia), Fanfulla – Brusaporto (Paul Leonard Mihalache di Terni), Nibionnoggiono – Caravaggio (Sebastian Petrov di Roma 1), Ponte San Pietro – Villa Valle (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Scanzorosciate – Sporting Franciacorta (Federico Cosseddu di Nuoro), Sona – Desenzano Calvina (Alessandro Silvestri di Roma 1), Tritium – Breno (Davide Matina di Palermo), Virtusciseranobergamo – Casatese (Valerio Vogliacco di Bari), Vis Nova Giussano – Seregno (Gioele Iacobellis di Pisa).

Girone C: Ambrosiana-Montebelluna (Enrico Eremitaggio di Ancona), Arzignano-Union Feltre (Leonardo Tesi di Lucca), Belluno-San Giorgio Sedico (Deborah Bianchi di Prato), Campodarsego-Adriese (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Cartigliano-Virtus Bolzano (Fabrizio Ramondino di Palermo), Chions-Caldiero Terme (Fabrizio Carsenzuola di Legnano), Delta Porto Tolle-Luparense (Fabio Cevenini di Siena), Este-Mestre (Leonardo Mastrodomenico di Matera).

Girone D: Corticella-Aglianese (Simone Pistarelli di Fermo), Fiorenzuola-Seravezza (Gabriele Restaldo di Ivrea), Ghivizzano-Prato (Davide Santarossa di Pordenone), Lentigione-Mezzolara (Riccardo Boiani di Pesaro), Progresso-Marignanese (Francesco Loiodice di Collegno), Real Forte Querceta-Pro Livorno (Stefano Peletti di Crema), Rimini-Sasso Marconi (Giacomo Casalini di Pontedera), Sammaurese-Forlì (Matteo Campagni di Firenze).

Girone E: Scandicci – Sporting Trestina (Francesco Zago di Conegliano), Cannara – Sinalunghese (Andrea Valentini di La Spezia), Follonica Gavorrano – Trastevere (Enrico Gemelli di Messina), Grassina – Siena (Marco Di Loreto di Terni), Lornano Badesse – Foligno (Andrea Rizzello di Casarano), Montespaccato – Pianese (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), San Donato Tavarnelle – Aquila Montevarchi (Valerio Pezzopane di L’Aquila), Sangiovannese – Ostia Mare (Riccardo Dasso di Genova), Tiferno Lerchi – Flaminia (Geremia Vincenzo De Capua di Nola).

Girone F: Castelnuovo Vomano-Castelfidardo (Marco Marchioni di Rieti), Cynthialbalonga-Real Giulianova (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Matese-Campobasso (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Recanatese-Pineto (Simone Nuzzo di Seregno), Vastogirardi-Olympia Agnonese (Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia).

Girone G: Nola-Nocerina (Cosimo Delli Carpini di Isernia)[Live Fb LND], Giugliano-Muravera (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno), Gladiator-Insieme Formia (Enrico Cappai di Cagliari), Lanusei-Afragolese (Andrea Zoppi di Firenze), Latte Dolce Sassari-Vis Artena (Costantino Cardella di Torre Del Greco), Team Nuova Florida-Monterosi (Enrico Gigliotti di Cosenza), Torres-Latina (Marco Sicurello di Seregno), Savoia-Carbonia (Emanuele Bracaccini di Macerata).

Girone H: Fasano-Gravina (Lorenzo Vacca di Saronno), Fidelis Andria-Brindisi (Senthuran Lingamoorthy di Genova)[Studio 100], Francavilla-Az Picerno (Antonio Di Reda di Molfetta), Lavello-Bitonto (Riccardo Fichera di Milano), Molfetta-Sorrento (Giuseppe Lascaro di Matera), Portici-Cerignola (Andrea Mazzer di Conegliano), Taranto-Casarano (Francesco D’Eusanio di Faenza)[Canale 85].

Girone I: ACR Messina-Fc Messina (Domenico Mirabella di Napoli)[RTP], Biancavilla-Acireale (Francesco Burlando di Genova), Città S. Agata-Gelbison (Luca De Angeli di Milano), Licata-Cittanovese (Stefano Moretti di Como), Marina Di Ragusa-Rotonda (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Santa Maria Cilento-Paternò (Giuseppe Costa di Catanzaro), San Luca-Dattilo (David Guida di Torre Annunziata), Rende-Castrovillari (Alessandro Cutrufo di Catania), Troina-Roccella (Stegano Raineri di Como).