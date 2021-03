ALBERTO SALERNO “STORIE DI MUSICA” dal 19 MARZO 2021 “SPECIALE X FACTOR ITALIA” Ospite: Mara Maionchi

Nella nuova puntata di “Storie di Musica” format digitale di Alberto Salerno, disponibile dal 19 marzo, un ospite speciale: Mara Maionchi. Insieme racconteranno la genesi e la fortuna della versione italiana del format televisivo “X Factor”, trampolino di lancio per giovani talenti.

Mara Maionchi, moglie di Alberto Salerno, conosciuta per il suo lavoro come produttrice discografica ha sempre dichiarato di NON aver scoperto nessuno, ma di aver incontrato nella sua carriera dei talenti e questa frase è specialmente riferita quando le dicono di aver scoperto, tra gli altri, Tiziano Ferro. Oggi Mara si divide tra famiglia tv impegni e svaghi.