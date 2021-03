BANDO MISURA 6.1 ANNO 2018, ASSESSORE FANELLI CONVOCA INCONTRO

Accogliendo un’apposita istanza di 38 aspiranti giovani imprenditori, facenti parte di un gruppo di circa 90 giovani che hanno partecipato al bando a valere sulla Sottomisura 6.1 PSR Basilicata 2014-2020, risalente all’annualità 2018, i cui progetti sono risultati ammissibili ma non finanziati per l’esaurimento delle risorse impiegate, l’assessore alle Politiche agricole e forestali Fanelli ha convocato un incontro per affrontare il tema del possibile scorrimento della graduatoria.

L’incontro si terrà giovedì 18 marzo prossimo, con la partecipazione anche delle organizzazioni professionali agricole.

“Da parte della Regione e, in modo particolare, del Dipartimento che rappresento e guido – afferma l’Assessore Francesco Fanelli – vi è sempre stata massima chiarezza nell’affrontare il tema, sia nelle sedi istituzionali, Consiglio e Commissioni consiliari, sia nelle occasioni di confronto con il partenariato. In occasione dell’incontro, alla presenza anche degli uffici del Dipartimento, si presterà massima attenzione alle istanze dei giovani al fine di fare massima chiarezza sulla questione”.