Basilicata Emergenza Covid: 182 nuovi casi , salgono i contagi a Francavilla in Sinni e a Teana

Sono stati processati 2.012 tamponi nell’ultimo giorno e fra questi 182 sono risultati positivi , 57 guariti, oltre ad una persona deceduta. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata.

In aumento i tamponi processati. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 128, 4 PIÙ DI IERI – Al “San Carlo” di Potenza 34 nelle malattie infettive, 19 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza e 6 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 37 nelle malattie infettive, 12 in pneumologia e 8 in terapia intensiva;

I NUOVI POSITIVI SONO 182 – 5 Avigliano (n. 2 domiciliati a Barile), 3 Bernalda, 4 Castronuovo di Sant’Andrea, 2 Chiaromonte, 1 Episcopia, 4 Ferrandina, 3 Forenza, 19 Francavilla in Sinni, 1 Genzano di Lucania, 7 Grottole (n. 1 domiciliato a Matera), 2 Irsina, 5 Latronico, 2 Lauria, 2 Maratea, 39 Matera (n. 1 domiciliato a Melfi), 3 Melfi, 1 Moliterno (domiciliato a Sarconi), 5 Montescaglioso (n. 2 domiciliati a Matera), 2 Nova Siri (n. 1 domiciliato in Lombardia), 2 Palazzo San Gervasio, 1 Pietrapertosa, 5 Pisticci, 2 Policoro, 13 Potenza (n. 1 domiciliato a Pignola), 4 Rapolla, 11 Rionero in Vulture, 1 San Severino Lucano, 4 Senise, 1 Stigliano, 19 Teana, 1 Trecchina, 1 Tursi, 3 Venosa, 2 Viggiano, 1 calabrese domiciliato a Policoro e 1 calabrese domiciliato a Viggiano;

57 I GUARITI – 3 Avigliano, 1 Acerenza, 1 Castelluccio Inferiore, 1 Corleto Perticara, 3 Lauria, 2 Maratea, 7 Montalbano Jonico, 1 Montescaglioso, 1 Pignola, 2 Policoro, 25 Potenza, 2 Rotonda, 2 Scanzano Jonico, 2 Stigliano, 1 Teana, 1 Tito, 1 Viggianello, 1 piemontese domiciliato a Rotonda;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.581, di cui 3.453 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 368, 12.405 i guariti totali.