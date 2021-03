Google introduce i link gratuiti per prenotare gli hotel

Dopo l’annuncio di Hotel Insights, il nuovo strumento senza costi presentato lo scorso gennaio in Italia insieme a un programma di formazione dedicato alle competenze digitali, Google continua a supportare il settore del turismo per prepararsi a quando si potrà tornare a viaggiare e annuncia che a partire da questa settimana introdurrà i booking link gratuiti per prenotare gli hotel su google.com/travel.

Come si legge in un comunicato, la possibilità di disporre di booking link gratuiti permetterà alle persone di consultare un numero maggiore di opzioni per valutare le proprie scelte di viaggio; allo stesso tempo, hotel e compagnie di viaggio avranno a disposizione un’ulteriore modalità senza costi per raggiungere e intercettare potenziali nuovi clienti, mentre gli inserzionisti potranno così estendere la portata di campagne già avviate all’interno di Hotel Ads.

“Per gli hotel il programma di booking link gratuiti può migliorare sensibilmente le performance del canale diretto, garantendo più visite e quindi più prenotazioni.- ha affermato Marco Mari, CTO e Founder di 5stelle*, native cloud PMS – La possibilità di pubblicare le proprie offerte senza costi rappresenta un punto d’accesso ideale per tanti hotel indipendenti che non hanno ancora esplorato questa opportunità.

Avranno infine vantaggi anche i viaggiatori, potendo trovare su Google tariffe o promozioni che in genere gli hotel propongono sul proprio sito.”