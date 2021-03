8 marzo: a Milano 800 affissioni ‘la musica è donna’ Warner Music Italy celebra star come Pausini, Levante, Dua Lipa

MILANO, 08 MAR – “Respect/La Musica è donna” è il messaggio lanciato da Warner Music per l’8 marzo, con una campagna di affissioni di 800 cartelloni in giro per Milano che vedono protagoniste 10 star come Dua Lipa e Cardi B, Laura Pausini, Mina, Loredana Bertè, Lizzo, Aretha Franklin, Levante, Annalisa, Aya Nakamura e SIA.

“Un simbolo per evidenziare che l’8 marzo – spiega una nota della casa discografica – non è solo una singola data sul calendario ma un comportamento quotidiano basato sul rispetto reciproco senza più barriere di genere che ancora sono presenti nella nostra società”.

(ANSA)