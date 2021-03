SENISE: avviso nuovi orari screening per alunni, familiari,docenti e personale alcune classi scuole

L’Amministrazione Comunale di Senise e l’Assessore alla Sanità Francesco Marranchiello vista l’attuale situazione epidemiologica ed il gran numero di positività registrato negli ultimi giorni, di concerto con l’USCO (Unità Speciale Covid-19 distretto di Senise) comunicano che in data 09/03/2021 verranno effettuati i tamponi molecolari in modalità drive-in per la ricerca del SARS-Cov2:

ore 09:00 genitori e conviventi degli alunni della Scuola dell’Infanzia classe IA e IIB

ore 10:00 genitori e conviventi degli alunni della Scuola dell’Infanzia classe IIA e IIB

ore 11:00 genitori e conviventi degli alunni della Scuola dell’Infanzia classe IIIA e IIIB

ore 15:00 genitori e conviventi degli alunni della Scuola Elementare Plesso Centrale IA e IIC Scuola Media

Tutti gli alunni (positivi e non),delle classi sopraindicate ( Infanzia Plesso Belvedere,Elementare Plesso Centrale Classe IA e IIC Scuola Media), i docenti ed il personale Ata dell’infanzia effettueranno il tampone in data 15/03/2021 insieme ai genitori ed ai conviventi degli alunni risultati positivi.

Il calendario con i relativi orari verrà comunicato nei prossimi giorni.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti per la sicurezza dei bambini e dell’intera comunità.

L’Amministrazione Comunale