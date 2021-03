E’ stato eletto il nuovo Consiglio Regionale della Federazione Italiana Pallavolo Basilicata

Riconfermato come presidente Vincenzo Santomassimo, unico a concorrere per la carica, ed insieme a lui sono risultati eletti sei consiglieri: Rosario Braia, Antonella Brizzi, Amleto Davide Carrieri, Giuseppe Iannarella, Mario Liguori, Antonio Lopardo; revisore dei conti Giovanni Imbrogno.

L’assemblea elettiva si è svolta come da prassi, a causa della pandemia e della zona rossa in cui si ritrova la nostra regione, da remoto con le sole operazioni di voto invece che si svolte in presenza nel pieno e rigoroso rispetto delle normative anticontagio e senza creare assembramenti.

L’Assemblea, presieduta dal Giudice Territoriale Domenico Traversa, ha visto la partecipazione di numerose società in collegamento tramite piattaforma Zoom a cui ha voluto lasciare un saluto anche l’Assessore allo Sport del Comune di Potenza Patrizia Guma.

Nel suo intervento programmatico Santomassimo ha sottolineato il periodo difficile vissuto in quest’ultimo anno che ha coinvolto anche la pallavolo. Le difficoltà incontrate devono essere però da sprono per ripartire con forza e trarre quanto di positivo si è riuscito a sperimentare, su tutte – sottolinea Santomassimo – “le modalità di formazione da remoto che hanno accorciato le distante in una regione come la Basilicata che ha da sempre un problema di collegamenti infrastrutturali viari”. I punti di forza per il prossimo quadriennio, il terzo per Santomassimo, saranno incentrati appunto sulla formazione e sulla costruzione e rafforzamento delle reti relazionali ma soprattutto di superare le difficoltà cercando di incrementare il numero delle partite tali da aumentare di riflesso le occasioni di confronto. Un punto focale è legato sugli eventi, “la scorsa estate la Basilicata ha ospitato a Marsicovetere l’Europeo Under 18 maschile che ha avuto una eco incredibile nonostante la pandemia e che ha dimostrato che come regione abbiamo tanto da offrire non solo per la pallavolo e non solamente per la pallavolo indoor”.

FIPAV BASILICATA CONSIGLIO REGIONALE QUADRIENNIO 2021/24

Presidente: Santomassimo Vincenzo (1097 voti, schede bianche 78).

Consiglieri: Braia Rosario (840 voti), Brizzi Antonella (1100 voti), Carrieri Amleto Davide (1210 voti), Iannarella Giuseppe (900 voti), Liguori Mario (1430 voti), Lopardo Antonio (840 voti).

Non eletto: Suglia Vittorio (530 voti).

Revisore dei conti: Imbrogno Giovanni (1112 voti, schede bianche 63).