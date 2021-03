SENISE: SanremoSol in onda a mezzanotte su Bom Channel canale n.68, anteprima in serata sulla pagina FB

Questa sera SanremoSol in TV sul canale nazionale n. 68 del digitale terrestre Bom Channel a mezzanotte e domani sera in replica alle ore 19:00, sempre durante la serata anteprima in diretta sulla pagina Facebook di SanremoSol.

Focus anche sul Borgo di Senise tra cultura e natura tra saperi e sapori alla riscoperta della bellezza del paesaggio Lucano.

Tre le postazioni televisive: il balcone fronte Teatro Ariston, il Grand Hotel & Des Anglais, ed uno yacht ormeggiato vicino al centro città.

Giuseppe Grande ha pensato ad un programma televisivo fresco, dinamico, dove si alterneranno schetch, varietà, e momenti dedicati alla promozione e alla valorizzazione della musica, della moda, del patrimonio storico-artistico, dei luoghi della cultura, e dell’enogastronomia.

Le scuole che parteciperanno, a rappresentare le varie aree del territorio, saranno: l’Istituto “Giorgi” di Potenza, il “Flacco” di Venosa, il “Turi” di Matera, il “Sinisgalli” di Senise, e il “Pitagora” di Montalbano Jonico.

Oltre agli studenti, anche alcuni Comuni mostreranno le specificità dei propri borghi. Riflettori puntati su Senise, Marsico Nuovo, San Chirico Raparo, Vaglio Basilicata e Venosa, dove alcuni residenti della cittadina oraziana, hanno voluto farsi portavoce della promozione territoriale occupandosene in prima persona.