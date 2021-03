Emergenza Covid: Nelle ultime 24 ore in Basilicata 3 decessi, 75 nuovi casi e 10 guarigioni

Sono stati processati 1.353 tamponi nell’ultimo giorno, 75 nuovi casi e 10 guariti. Oltre a tre persone decedute. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Ieri, nonostante domenica, molti tamponi processati. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 96, 1 IN PIU’ DI IERI – Al “San Carlo” di Potenza 29 nelle malattie infettive, 19 in pneumologia, 13 in medicina d’urgenza e 5 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 16 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 4 in terapia intensiva;

I NUOVI POSITIVI SONO 75 – 3 Avigliano, 2 Garaguso, 1 Irsina, 5 Matera, 7 Montescaglioso, 5 Nova Siri, 1 Pignola, 2 Pisticci, 7 Policoro, 20 Potenza, 8 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Policoro), 2 Scanzano Jonico, 1 Tito, 3 Tricarico, 3 Tursi, 1 Venosa, 1 pugliese domiciliato a Montescaglioso, 3 tunisini domiciliati a Palazzo San Gervasio;

10 I GUARITI – 1 Corleto Perticara (domiciliato a Potenza), 1 Francavilla in Sinni, 1 Marsico Nuovo, 1 Policoro, 2 Potenza, 1 Terranova di Pollino, 2 Trecchina, 1 pugliese domiciliato a Policoro;

3 PERSONE DECEDUTE, di cui 2 di Potenza e 1 di Sant’Arcangelo. Un decesso riportato oggi si è verificato in data 27 febbraio 2021 ed è stato comunicato in data odierna;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.877, di cui 3.781 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 362, 11.042 i guariti totali.