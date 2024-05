Bioderma | Sensibio H2O, la formula del successo dell’acqua macellare originale

La detersione è il primo gesto, essenziale e irrinunciabile, di cura della pelle, perché aiuta a liberarla da tutti i potenziali elementi inquinanti che ne favoriscono la sensibilizzazione.

Permette, inoltre, di ottenere i massimi benefici dalla crema o dal trattamento che seguirà. Una corretta detersione, inoltre, richiede un delicato bilanciamento fra efficacia e rispetto per salvaguardare l’equilibrio e la barriera cutanea, soprattutto in caso di pelle sensibile.

Per rispondere a questa esigenza, BIODERMA – brand del gruppo NAOS che da oltre 40 anni pone l’ecobiologia al servizio della dermatologia per migliorare la salute della pelle – ha formulato, in collaborazione con i dermatologi, Sensibio H2O, l’acqua micellare originale, il rivoluzionario gesto che strucca, deterge e lenisce nel totale rispetto della pelle, anche di quella più sensibile.

Una storia di successo lunga quasi 30 anni: nel 1995 Jean-Noel Thorel, fondatore del Gruppo NAOS, formula infatti la prima acqua micellare al mondo innovando per sempre non solo l’industria dermocosmetica, ma anche l’approccio nei confronti di un gesto skincare, quello di struccarsi, fino ad allora considerato noioso e impegnativo.

Una scoperta rivoluzionaria, che Thorel ha voluto lasciare libera da brevetto affinché tutti potessero beneficiarne. Una scelta che testimonia come alla base di BIODERMA, oltre alla scienza e alla ricerca, ci sia una forte componente etica.

Oggi Sensibio H2O, prodotto bestseller del brand con un flacone venduto al secondo*, è il detergente più consigliato dai dermatologi e amato dai MUA di tutto il mondo.

Grazie alla presenza di una sola famiglia di micelle, gli esteri di glicerolo, perfettamente biomimetici con la barriera cutanea (componente lipidica o sfingolipidi), permette di detergere in totale efficacia senza la necessità di risciacquare il viso.

L’utilizzo dell’acqua corrente per i soggetti con pelle sensibile e sensibilizzata, infatti, può compromettere l’equilibrio della pelle e acuire la condizione cutanea.

Tutti i prodotti BIODERMA sono formulati secondo i principi dell’ecobiologia, che considera la pelle nell’interazione con il suo ambiente.

Un ecosistema che deve essere rispettato, le sue risorse salvaguardate e i suoi meccanismi naturali rafforzati, intervenendo sulle cause di eventuali disfunzioni e non semplicemente sui sintomi. In particolare, Sensibio H2O, in perfetta armonia con la pelle, ne preserva il naturale film protettivo grazie a un pH fisiologico intorno al 5.5.

L’attenta selezione degli ingredienti – tra cui acqua altamente purificata per uso farmaceutico e un complesso di 3 zuccheri biomimetici che prevengono i processi infiammatori – ne assicura la perfetta tollerabilità e garantisce che gli eventuali residui di prodotto sulla pelle non comportino danni.

Oltre all’iconica acqua micellare dall’inconfondibile tappo rosa, a completare la linea di detersione micellare, troviamo altri tre prodotti, studiati per rispondere a tutte le esigenze: Sensibio Gel moussant, gel detergente a risciacquo, lenitivo e idratante, Sensibio H2O Eye, struccante bifasico pensato per rimuovere delicatamente il trucco waterproof e a lunga tenuta da occhi e labbra, e infine Sensibio Micellar cleansing oil, olio detergente e struccante a risciacquo, studiato per lenire la pelle e rimuovere le impurità, il trucco più resistente e i filtri solari dal viso.