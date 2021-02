CALCIO – Tutta la Serie D domenica in campo

Roma, 26 febbraio 2021 – Gli appassionati vivranno una domenica griffata Serie D con tutte le partite della 20^ giornata, 23^ per i gironi A e C, in programma il 28 febbraio alle 14.30.

Il turno si chiuderà con il posticipo Crema-Caravaggio (B) in campo lunedì 1 marzo alle 14.30.

I posticipi di orario: Imperia-Derthona prenderà il via alle 15.00.

I cambi di campo: Scandicci-San Donato Tavarnelle (E) si gioca al “Bozzi” di Firenze e Francavilla-Audace Cerignola (H) sul campo neutro del comunale “Vulcano” di Castelluccio Inferiore (Pz).

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Ghivizzano-Mezzolara (D), Badesse-Aquila Montevarchi (E), Vastogirardi-Pineto (F), Cassino-Afragolese e Nuova Florida-Muravera (G), Gravina-Real Aversa e Altamura-Picerno (H).

Domenica 28 febbraio alle 14.30 Sportitalia trasmetterà in diretta il match della 20^ giornata del girone I Rende-Gelbison in scena allo stadio “Marzo Lorenzon”.

La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia.

La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli con interventi da bordocampo.

Una diretta televisiva con tanti contributi, collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14.05, durante l’intervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale.

Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

Il big match del girone F Campobasso-Castelfidardo sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club molisano.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Arconatese – Chieri (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Caronnese – Varese (Valerio Vogliacco di Bari), Casale – Castellanzese (Valerio Bocchini di Roma 1), Folgore Caratese – Bra (Marco Di Loreto di Terni), Fossano – Borgosesia (Carlo Virgilio di Agrigento), Imperia – Hsl Derthona (Adil Bouabid di Prato), Legnano – Lavagnese (Andrea Bortolussi di Nichelino), Sanremese – Gozzano (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Sestri Levante – Pontdonnaz Honearnad (Matteo Campagni di Firenze), Vado – Saluzzo (Gianluca Renzi di Pesaro).

Girone B: Casatese – Sporting Franciacorta (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Fanfulla – Villa Valle (Filippo Okret di Gradisca d’Isonzo), Nibionnoggiono – Tritium (Mattia Mirri di Savona), Ponte San Pietro – Real Calepina (Riccardo Dasso di Genova), Scanzorosciate – Desenzano Calvina (Fabio Franzo’ di Siracusa), Sona – Seregno (Emanuele Tartarone di Frosinone), Virtusciseranobergamo – Brusaporto (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Vis Nova Giussano – Breno (Gianluca Martino di Firenze).

Girone C: Ambrosiana – Union San Giorgio Sedico (Michele Pasculli di Como), Arzignano Valchiampo – Trento (Kevin Bonacina di Bergamo), Belluno – Union Feltre (Giovanni Agostoni di Milano), Campodarsego – Manzanese (Simone Gauzolino di Torino), Cartigliano – Caldiero Terme (Cristiano Ursini di Pescara), Chions – Luparense (Stefania Menicucci di Lanciano), Cjarlins Muzane – Montebelluna (Andrea Zambetti di Lovere), Delta Porto Tolle – Mestre (Antonio Monesi di Crotone), Este – Union Clodiense Chioggia (Mattia Nigro di Prato), Virtus Bolzano – Adriese (Michele Molinaroli di Piacenza).

Girone D: Aglianese – Seravezza Pozzi (Daniel Cadirola di Milano), Correggese – Pro Livorno (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Corticella – Forli’ (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Fiorenzuola – Marignanese (Leonardo Di Mario di Ciampino), Progresso – Prato (Valentina Finzi di Foligno), Real Forte Querceta – Sasso Marconi Zola (Lorenzo Vacca di Saronno), Rimini – Lentigione (Giacomo Casalini di Pontedera), Sammaurese – Bagnolese (Andrea Mazzer di Conegliano).

Girone E: Scandicci – San Donato Tavarnelle (Fabrizio Carsenzuola di Legnano), Flaminia – Ostia Mare (Enrico Cappai di Cagliari), Cannara – Foligno (Giuseppe Vingo di Pisa), Follonica Gavorrano – Sporting Trestina (Domenico Leone di Barletta), Grassina – Pianese (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Montespaccato – Trastevere (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Sangiovannese – Sinalunghese (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno), Tiferno Lerchi – Siena (Alfredo Iannello di Messina).

Girone F: Castelnuovo Vomano – Aprilia (Francesco D’Eusanio di Faenza), Campobasso – Castelfidardo (Giuseppe Rispoli di Locri)[Live Fb LND], Cynthialbalonga – Porto S. Elpidio (Gabriele Caggiari di Cagliari), Matese – Montegiorgio (Giuseppe Costa di Catanzaro), Recanatese – Real Giulianova (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), S. Nicolò Notaresco – Olympia Agnonese (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Tolentino – Rieti (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Vastese – Atletico Terme Fiuggi (Riccardo Gagliardini di Macerata).

Girone G: Nola – Arzachena Academy (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Giugliano- Latina (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Gladiator – Carbonia (Simone Di Renzo di Bolzano), Lanusei – Insieme Formia (Andrea Rizzello di Casarano), Latte Dolce Sassari – Monterosi (Emanuele Ceriello di Chiari), Torres – Nocerina (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Savoia – Vis Artena (Valerio Pezzopane di L’Aquila).

Girone H: Fasano – Casarano (Domenico Castellone di Napoli), Fidelis Andria – Sorrento (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Francavilla – Audace Cerignola (Deborah Bianchi di Prato), Molfetta – Bitonto (Stefano Foresti di Bergamo), Nardò – Brindisi (Edoardo Papale di Torino)[Studio 100], Portici – Lavello (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Taranto – Puteolana (Michael Poto di Mestre)[Canale 85].

Girone I: Acr Messina – Rotonda (Stefano Peletti di Crema), S. Agata – Acireale (Gioele Iacobellis di Pisa), Dattilo – Paternò (Francesco Zago di Conegliano), Licata – Calcio Biancavilla (Alessio Marra di Mantova), Marina Di Ragusa – Cittanovese (Antonio Di Reda di Molfetta), Santa Maria Cilento – Castrovillari (Nicolo’ Dorillo di Torino), San Luca – Roccella (Vito Guerra di Venosa), Rende – Gelbison (Luca Pileggi di Bergamo)[Sportitalia], Troina – Fc Messina (Riccardo Fichera di Milano).