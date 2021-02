Coronavirus Basilicata. 151 nuovi casi, 46 guarigioni e 1 decesso

In basilicata si supera di gran lunga la soglia di 100, infatti i nuovi casi di coronavirus sono 151 su 1430 tamponi eseguiti nella giornata di ieri. Si registra un decesso a Potenza, mentre i guariti sono 46.

1.430 tamponi processati nell’ultimo giorno, 115 nuovi casi (oltre ad altri 36 già positivi da sabato 20 e comunicati oggi)

Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 84 – Al “San Carlo” di Potenza 27 nelle malattie infettive, 21 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 13 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia e 3 in terapia intensiva;

I GUARITI SONO 46 –1 Avigliano, 1 Castelgrande, 3 Lagonegro, 4 Lauria, 1 Marsicovetere, 7 Matera, 6 Melfi, 1 Miglionico, 1 Montalbano Jonico, 1 Muro Lucano, 3 Paterno, 2 Pietragalla, 2 Pignola, 3 Policoro, 1 Pomarico, 1 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 Tito, 4 Tolve, 1 laziale domiciliato a Muro Lucano, 1 marchigiano domiciliato a Castelgrande;

1 DECEDUTO NELL’ULTIMO GIORNO di Potenza;

I NUOVI POSITIVI SONO 151 – 2 Accettura, 1 Avigliano, 3 Bernalda, 1 Ferrandina, 7 Genzano di Lucania, 1 Grottole, 1 Lauria, 9 Maratea, 18 Matera, 5 Melfi, 2 Moliterno, 7 Montescaglioso, 2 Oppido Lucano, 3 Palazzo San Gervasio, 1 Picerno, 2 Pignola, 4 Pisticci, 3 Policoro, 21 Potenza, 1 Rapone, 3 Rionero in Vulture, 1 Scanzano Jonico, 16 Venosa, 1 lombardo domiciliato a Matera. Al computo delle positività totali della Regione, per successivo caricamento in piattaforma Covid-19, si aggiungono ulteriori n. 36 positività (come da specifica di seguito riportata) riferite a sabato 20.02.2021, data a partire dalla quale sono state comunque prese in carico dall’Azienda sanitaria territorialmente competente: 3 Accettura, 1 Colobraro, 3 Ferrandina, 1 Matera, 1 Montalbano Jonico, 10 Montescaglioso, 3 Pisticci, 11 Policoro, 1 Scanzano Jonico, 1 Tursi (domiciliato a Policoro), 1 cinese domiciliato a Matera;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.476, di cui 3.392 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 357, 10.786 i guariti totali.