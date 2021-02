COVID: dad superiori, la Basilicata riflette

Lo spettro della variante inglese e della terza ondata dell’epidemia da coronavirus comincia a far paura anche in Basilicata, zona gialla dallo scorso 11 gennaio, con l’ultimo Rt a 1,2: nello scorso fine settimana, sono stati registrati tre decessi e 101 casi positivi.

E, nei prossimi giorni, l’aumento dei contagi potrebbe rimettere in discussione anche la didattica in presenza nelle scuole superiori lucane, dove gli studenti sono tornati in aula, al 50 per cento, lo scorso 1 febbraio.

(ANSA)