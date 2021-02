Serie D: Si conclude l’andata per sette gironi

La 17^ giornata (20^ per i giorni A e C) si gioca in domenica alle 14.30.



Flaminia-Trastevere in diretta su Sportitalia, Altamura-Molfetta sulla pagina Fb della LND. Tre anticipi al sabato

Roma, 12 febbraio 2021 – Con la 17^ giornata del Campionato Serie D, la 1^ di ritorno per i gironi A e C, in programma domenica 14 febbraio alle 14.30, si conclude l’andata per i gironi B, D, E, F, G, H e I.



Il turno si apre con tre anticipi al sabato allo stesso orario, tutti nel girone C, si tratta di Trento-Ambrosiana, Luparense-Virtus Bolzano e Union Clodiense Chioggia-Cjarlins Muzane.



Tutte le partite della domenica inizieranno alle 14.30.

I cambi di campo: Union Feltre-Delta Porto Tolle (C) si gioca al comunale di Boscherai di Pedavena (Bl), Scandicci-Sinalunghese (E) al “Gino Bozzi” di Firenze, Carbonia-Monterosi (G) al campo “Is Collus” di Santadi (Su), Nocerina-Vis Artena al “Novi” di Angri (Sa).

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Borgosesia-Folgore Caratese (A), Corticella-Mezzolara e Sammaurese-Lentigione (D), Montespaccato-Badesse (E), Giugliano- Sassari Latte Dolce e Team Nuova Florida-Savoia (G), Gravina-Az Picerno e Portici-Brindisi (H), Roccella-Fc Messina (I).

Sportitalia trasmetterà in diretta la sfida del girone E Flaminia-Trastevere. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia.



La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli con interventi da bordocampo.

La diretta televisiva sarà arricchita da tanti contributi, tra cui collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14.05, durante l’intervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale.



La partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

La partita di vertice del girone H Team Altamura-Molfetta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club biancorosso.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra-Imperia (Arbitro Maurizio Barbiero di Campobasso), Arconatese-Legnano (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Chieri-Pontdonnaz (Gilberto Gregoris di Pescara), Castellanzese-Vado (Dario Acquafredda di Molfetta), Varese-Sestri Levante (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Gozzano-Casale (Giuseppe Romaniello di Napoli), Derthona-Caronnese (Carlo Esposito di Napoli), Lavagnese-Sanremese (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Saluzzo-Fossano (Mattia Mirri di Savona).

Girone B: Brusaporto – Villa Valle (Marco Marchioni di Rieti), Casatese – Real Calepina (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Fanfulla – Tritium (Deborah Bianchi di Prato), Nibionnoggiono – Desenzano Calvina (Costantino Cardella di Torre del Greco), Ponte San Pietro – Vis Nova Giussano (Andrea Bortolussi di Nichelino), Scanzorosciate – Caravaggio (Lucio Felice Angelillo di Nola), Sona – Crema (Fabrizio Ramondino di Palermo), Sporting Franciacorta – Seregno (Raimondo Borriello di Arezzo), Virtusciseranobergamo – Breno (Angelo Tomasi di Lecce).

Girone C: Mestre-Capodarsego (Nicolò Rodigari di Bergamo), Trento-Ambrosiana (Enrico Cappai di Cagliari), Arzignano-Caldiero Terme (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Belluno-Este (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Montebelluna-Cartigliano (Silvia Gasperotti di Rovereto), Luparense-Virtus Bolzano (Sebastian Petrov di Roma 1), Manzanese-Adriese (Marco Sicurello di Seregno), Union Clodiense Chioggia-Cjarlinz Muzane (Riccardo Fichera di Milano), Union Feltre-Delta Porto Tolle (Andrea Valentini di La Spezia), San Giorgio Sedico-Chions (Fabio Franzò di Siracusa).

Girone D: Aglianese – Pro Livorno (Emanuele Bracaccini di Macerata), Correggese – Ghivizzano Borgoamozzano (Giuseppe Costa di Catanzaro), Fiorenzuola – Sasso Marconi Zola (Riccardo Leotta di Acireale), Forli’ – Bagnolese (Luca De Angeli di Milano), Progresso – Real Forte Querceta (Stefano Selva di Alghero), Rimini – Marignanese (Mattia Drigo di Portogruaro), Seravezza Pozzi – Prato (Kevin Bonacina di Bergamo).

Girone E: Scandicci – Sinalunghese (Stefan Arnaut di Padova), Flaminia – Trastevere (Antonio Monesi di Crotone)[Sportitalia], Cannara – Follonica Gavorrano (Andrea Migliorini di Verona), Grassina – San Donato Tavarnelle (Filippo Okret di Gradisca d’Isonzo), Ostia Mare – Foligno (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Sangiovannese – Sporting Trestina (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Siena – Pianese (David Guida di Torre Annunziata), Tiferno Lerchi – Aquila Montevarchi (Domenico Mirabella di Napoli).

Girone F: Castelfidardo – Atletico Terme Fiuggi (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Castelnuovo Vomano – Real Giulianova (Luca Capriuolo di Bari), Campobasso – Pineto (Valerio Vogliacco di Bari), Cynthialbalonga – Aprilia Racing (Gabriele Sacchi di Macerata), Matese – Rieti (Dylan Marin di Portogruaro), Montegiorgio – Olympia Agnonese (Alessandro Gresia di Piacenza), S. Nicolò Notaresco – Porto S. Elpidio (Simone Gavini di Aprilia), Vastese – Recanatese (Carlo Palumbo di Bari), Vastogirardi – Tolentino (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia).

Girone G: Arzachena Academy. – Afragolese (Stefano Raineri di Como), Carbonia – Monterosi (Matteo Frosi di Treviglio), Nola – Lanusei (Michele Pasculli di Como), Gladiator – Cassino (Gianluca Renzi di Pesaro), Nocerina Calcio – Vis Artena (Abdoulaye Diop di Treviglio), Insieme Formia – Latina (Gioele Iacobellis di Pisa), Torres – Muravera (Alessio Marra di Mantova).

Girone H: Casarano – Puteolana (Stefano Peletti di Crema), – Bitonto (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Fidelis Andria – Francavilla (Gabriele Caggiari di Cagliari), Nardò – Audace Cerignola (Gabriele Restaldo di Ivrea), Real Aversa – Sorrento (Simone Di Renzo di Bolzano), Taranto – Lavello (Matteo Canci di Carrara)[Canale 85], Team Altamura – Molfetta (Giuseppe Vingo di Pisa)[live Fb LND].

Girone I: Acr Messina – Città Di S. Agata (Valerio Pezzopane di L’Aquila), Dattilo – Rotonda (Andrea Rizzello di Casarano), Licata – Castrovillari Calcio (Graziella Pirriatore di Bologna), Paternò – Gelbison (Paul Leonard Mihalache di Terni), Santa Maria Cilento – Cittanovese (Giorgio Bozzetto di Bergamo), San Luca – Acireale (Leonardo Tesi di Lucca), Rende – Marina Di Ragusa (Michael Poto di Mestre), Troina – Calcio Biancavilla 1990 (Julio Milan Silvera di Valdarno)