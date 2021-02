TETTI SPESA, LEONE: LAVORIAMO A SOLUZIONE RAZIONALE E DEFINITIVA

“La questione dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale è un tema molto controverso, che come tutti sanno si ripropone ormai da alcuni anni e che richiede una soluzione razionale e definitiva.

Il governo regionale ne è perfettamente consapevole e proprio per questo nel novembre scorso, ben prima cioè della recente sentenza del Tar, abbiamo stipulato una convenzione con l’Università di Tor Vergata per studiare tutti gli aspetti del problema avvalendoci di un supporto specialistico di alta qualità.

Non appena avremo definito una proposta risolutiva, spero in breve tempo, saremo ben lieti di riprendere anche il confronto con le associazioni di categoria per aprire una fase nuova nella gestione dei servizi sanitari sul territorio che sia sempre più aderente ai bisogni di salute dei cittadini”.

È quanto ha dichiarato l’assessore alla Salute della Regione Basilicata Rocco Leone, commentando la recente sentenza del Tar Basilicata che ha bocciato la delibera della Giunta regionale n, 432/2019 sui Tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale per gli anni 2019 e 2020.