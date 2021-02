SERIE D: Al ” Fittipaldi”decisiva la dopia rete di Croce

Un gol per tempo bastano alla Team Altamura per sbancare 0-2 il Fittipaldi di Francavilla in Sinni e conquistare una vittoria importante per dare continuità ai 3 punti conquistati nel turno infrasettimanale contro il Portici. L’incontro è stato determinato dalle reti di Croce, che nel primo tempo sfrutta al meglio un cross delizioso dalla destra di Spano e insacca di testa alle spalle dell’estremo difensore di casa. La seconda rete del bomber altamurano nasce da un’azione di contropiede in cui Spano salta un difensore ma non riesce a ribadire in porta sull’uscita del portiere del Francavilla, ma sul successivo rimbalzo Croce non si lascia sfuggire l’occasione di raddoppiare. Il Francavilla nei minuti successivi con generosità prova a cercare la rete che potrebbe riaprire il match, ma la Team gestisce bene il risultato senza correre grandi pericoli.