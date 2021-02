FIPAV BASILICATA: Assemblea Elettiva Regionale – Elenco candidature e dichiarazioni Santomassimo

E’ stato ufficializzato sabato scorso dalla Federazione Italiana Pallavolo l’elenco dei candidati all’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale FIPAV Basilicata che si terrà domenica 7 marzo 2021 presso l’Hotel Santa Loja a Tito Scalo (PZ).

Candidato unico alla presidenza è Vincenzo Santomassimo, presidente uscente, che ha ricoperto il medesimo ruolo negli ultimi due mandati: “Ho deciso di ripresentare la candidatura a presidente, una decisione non scontata come si potrebbe pensare perchè negli ultimi mesi ci sono state una serie di vicissitudini che ci hanno riguardato e che potevano dare un indirizzo diverso al mio futuro personale in ambito pallavolistico ma – sottolinea il presidente uscente Santomassimo – alla fine, soprattutto perchè diversi amici hanno chiesto di ripresentare la candidatura e perchè in un momento di difficoltà come questo, mi sembrava anche doveroso poter garantire una linea di continuità con quello che è stato fatto in questi ultimi anni ma soprattutto non lasciare completamente sprovvista la pallavolo lucana di un punto di riferimento come può essere un comitato che sa già come deve muoversi e come deve comportarsi.

Alla luce di queste considerazioni – prosegue Santomassimo – mi è sembrato doveroso continuare per un ulteriore quadriennio che ci vedrà impegnati in un momento particolarmente complicato e difficile“. Santomassimo delinea quelli che sono i passi futuri che riguarderanno la pallavolo lucana alle prese, come tutte le discipline sportive, con l’emergenza Covid:

“E’ chiaro che non è questo il momento di mettersi ad elencare quelle che sono le difficoltà che stiamo vivendo come mondo sportivo, quello che è importante è soprattutto riuscire a capire che da oggi, da domani, nei prossimi mesi, sicuramente avremo tutti quanti bisogno di un’elasticità mentale, di una flessibilità nei confronti di quello che ci capiterà perchè ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente nuova che dovremo imparare a gestire giorno dopo giorno e che di sicuro non si risolverà nel breve spazio di qualche mese ma probabilmente dovrà farci ripensare il odo di fare attività sportiva, il modo di fare pallavolo, il modo di fare società sportiva e sono tutte delle sfide che in questo momento sembrano abbastanza complesse da affrontare e che speriamo di riuscire a risolvere nel migliore dei modi o comunque di garantire una linea continua di informazione, di scambio ma soprattutto di presenza sul territorio per le società che si affiliano alla Federazione Italiana Pallavolo, per quelle che da tanti anni ci mettono passione, impegno, costanza e perseveranza nella quotidianità e che in questi mesi hanno perso questo rapporto che avevano con la palestra. Speriamo – conclude Santomassimo – di riconquistare questi spazi e soprattutto di avere voci in capitolo presso le istituzioni che ci dovranno sicuramente accompagnare e favorire in questa ripresa delle attività“.

Nel segno della continuità si sono ricandidati a ricoprire il ruolo di consigliere Rosario Braia, Mario Liguori ed Antonio Lopardo ed a loro si aggiungono Antonella Brizzi, Amleto Davide Carrieri, Giuseppe Iannarella e Vittorio Suglia, per un totale di sette candidature a fronte di sei consiglieri da eleggere, invece per ricoprire il ruolo di revisore dei conti si ricandida Giovanni Imbrogno.

“E’ un viaggio che continuerà con alcuni di quelli con cui avevamo già iniziato quattro anni fa e ci saranno anche delle novità perchè – sottolinea orgogliosamente Santomassimo – da quest’anno il Consiglio Regionale della Fipav Basilicata potrà essere composto da sei consiglieri e non più solo da quattro, con me ci saranno persone che comunque hanno condiviso le attività del Comitato in questi anni e ci saranno anche delle persone che sono state espresse da società che rappresentano un segmento del nostro territorio e ci saranno anche persone che semmai hanno ritenuto opportuno di presentare una candidatura in forma individuale come è giusto che sia in una competizione chiara, trasparente e libera“.

ELENCO CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE PER IL QUADRIENNIO 2021/24

Presidente: Santomassimo Vincenzo.

Consiglieri: Braia Rosario, Brizzi Antonella, Carrieri Amleto Davide, Iannarella Giuseppe, Liguori Mario, Lopardo Antonio, Suglia Vittorio.

Revisore dei conti: Imbrogno Giovanni.

