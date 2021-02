COMUNICATO STAMPA – I SEGRETI DI UNA LEADERSHIP AD ALTO IMPATTO

Salgono in cattedra Mauro Bergamasco (rugby), Maurizia Cacciatori (volley) e Riccardo Pittis (basket) per un ciclo di incontri dedicato ai manager. Enrico Del Sole presidente di Fòrema e vicepresidente di Assindustria Venetocentro: “Lo sport insegna a superare le crisi” Il Covid ha destabilizzato le aziende. Nel nero della crisi i modelli organizzativi sono stati messi in dubbio dal calo di fatturato e dallo smart working.

Una sfida, quella di affrontare il cambiamento, che spesso trova i manager impreparati. Ma devono essere i dirigenti a tenere saldo il timone valoriale ed esistenziale dell’azienda. Per questo, servono modelli cui ispirarsi, persone che nelle sfide sanno dare il meglio.

E lo sport in tal senso è metafora del business, dentro le vittorie degli atleti c’è sempre una capacità innata di risolvere le crisi.

Sulla scorta di queste riflessioni, Fòrema, società di Assindustria Venetocentro dedicata alla formazione diretta da Matteo Sinigaglia, ha deciso di proporre un corso ad hoc in collaborazione con Inner.

Così è nato “Leadership Masterclass, i segreti di una leadership ad alto impatto”, ciclo di quattro incontri formativi in videoconferenza, di due ore ciascuno, rivolto a imprenditori e manager, che prenderà avvio a partire dal prossimo 18 febbraio.

Saliranno in cattedra tre indimenticabili campioni dello sport: Mauro Bergamasco (rugbista di fama nazionale ed internazionale, oggi educatore, trainer, coach e formatore esperienziale), Maurizia Cacciatori (ex capitana della nazionale italiana di volley, con 228 presenze in maglia azzurra, oggi speaker motivazionale in ambito aziendale) e Riccardo Pittis (giocatore professionista di basket per oltre 20 anni, oggi speaker motivazionale, mental coach e formatore) che parleranno di cosa significhi essere leader in una squadra e di quali siano le analogie con il mondo dell’impresa.

Enrico Del Sole, presidente di Fòrema e vicepresidente di Assindustria Venetocentro, prima come atleta e poi come dirigente, spiega l’iniziativa: “In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, imprenditori e manager devono avere la capacità di allargare lo sguardo oltre le mura dell’azienda, di confrontarsi tra loro ma anche con mondi apparentemente diversi, come quello sportivo.

Con questo percorso, Fòrema vuole offrire spunti utili a valorizzare la risorsa più importante che in qualsiasi team, sportivo o aziendale, i leader hanno a disposizione: le persone”.