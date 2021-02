APT: AL VIA IL BANDO FUCINA MADRE 2021 PER ARTIGIANI E DESIGNER

Dopo il lavoro preparatorio dell’anno appena trascorso, l’APT rilancia Fucina Madre, il progetto integrato di promozione territoriale che coniuga artigianato, design e turismo, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistico-culturale lucana e di promuovere la filiera produttiva regionale.

Proprio per la sua dimensione multidisciplinare, che integra turismo e artigianato, il progetto è realizzato con il supporto della Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive e finanziato dal POFESR Basilicata 2014-2020.

Tante le attività previste per il 2021, tra le più rilevanti si segnalano: la creazione della piattaforma web dedicata alla promozione di questo specifico segmento che diventa il fulcro dell’azione strategica di Fucina Madre, luogo virtuale in cui tutte le realtà produttive censite confluiscono, presentate a turisti e utenti della rete mediante itinerari tematici e l’offerta di esperienze di viaggio e conoscenza specifiche come: visite guidate presso il laboratorio dell’artigiano/designer, workshop e special tour; l’organizzazione e realizzazione dell’Expo Fucina Madre da tenersi nel mese di luglio 2021 a Matera insieme a tanti eventi collegati, in altri luoghi della regione; la partecipazione in Italia e all’estero a design week, borse e fiere per la promozione del viaggio in Basilicata nei luoghi di Fucina Madre.

«Con l’avvio del progetto Fucina Madre – afferma il direttore generale di APT Basilicata, Antonio Nicoletti – realizziamo un’attività di promozione integrata che guarda al settore dell’artigianato artistico e del design come parte strutturante dell’offerta turistico-culturale di Basilicata.