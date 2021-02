Round 2: Per la capolista Vis Artena c’è il Matese

Roma, 1 febbraio 2021 – Il team dell’antica città dei Volsci continua a vincere e tiene a distanza il Trastevere.

L’ultimo successo dei rossoverdi, in quella che è stata la 9^ giornata del Round 2, il 3-0 rifilato alla Vis Nova Giussano con “matador” Mancuso, autore di una tripletta.

“Siamo contenti di essere entrati a far parte di questo campionato rappresentando la Vis Artena. Stiamo cercando di mettercela tutta per arrivare il più in alto possibile in classifica e al momento, i risultati ci stanno premiando.

Il nostro obiettivo – dichiara il capitano rossoverde Luca Sanguineti (nella foto) – quando partecipiamo ad una competizione, è sempre quello di vincere e cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ringraziamo e facciamo i nostri complimenti alla Lega Nazionale Dilettanti e allo staff VPL per il torneo che hanno organizzato e alle squadre della Serie D che ci hanno permesso di partecipare.

Speriamo sia solo l’inizio di un movimento come Pro Club che merita sempre più considerazione nel mondo dell’Esport che sta prendendo sempre più campo e importanza”.

Questa sera toccherà invece al Matese confrontarsi con la capolista mentre la sua diretta inseguitrice, il Trastevere, incrocerà il joypad con la Lavagnese.

Il team capitolino, secondo in compagnia del Nardò, insegue la Vis Artena a due soli punti di distanza e non vuole commettere passi falsi, a partire da questa 10^ giornata nella quale dovrà vedersela con i liguri della Lavagnese.

Nell’ultima uscita, per il Trastevere, vittoria nel derby contro il Formia grazie alle reti di Leo e Tufano. I pontini avevano accorciato con Piccirillo ma non sono riusciti a completare l’opera.

Spettatore interessato ai risultati che arriveranno dai campi nei quali sono impegnate Vis Artena e Trastevere è il Nardò, reduce dal successo di 1-0 proprio sulla Lavagnese (Bonaccorso al 25’) ed in attesa del Portici.

Ospite scomodo quello campano, carico del blitz di Ostia con un 2-1 firmato Nunziata e Donnarumma: i biancoviola accorciano al 90’ con Ferrari.

Segue la Torres attualmente in terza posizione e fresca del 2-0 sull’Acireale (doppietta di Massa) che, tra poche ore, sarà impegnata con il Cassino in un match da non perdere, raccontato in diretta live streaming da Marco Brandino a partire dalle 21.30 sul canale Twitch ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Round 2: lunedì 1 febbraio 2021 – 10^ giornata

Acireale-Prato

Vis Nova Giussano-Audace Cerignola

Matese-Vis Artena

Insieme Formia-Rimini

Lavagnese-Trastevere

Portici-Nardò

Desenzano Calvina-Ostia Mare

Torres-Cassino (live streaming)

#LNDeSport #eSerieD #ScaldaLeDita