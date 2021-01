Reati contro Pubblica Amministrazione e Patrimonio, 11 arresti e sequestri per 8,2 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Matera, su delega della locale Procura della Repubblica, è impegnata, dalle prime ore della mattinata odierna, nelle province di Matera, Potenza, Bari, Taranto, Caserta, Roma, Milano e Torino nell’esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Matera nei confronti di altrettanti soggetti responsabili, a vario titolo, di reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio, in particolare per aver indebitamente incassato fondi per l’agricoltura.

Nel corso dell’operazione i finanzieri daranno esecuzione anche alle misure patrimoniali cautelari per un valore di 8,2 milioni di euro disposte dall’Autorità giudiziaria sui beni riconducibili alle numerose persone fisiche e società implicate.

I particolari saranno illustrati questa mattina alle ore 11 nella conferenza stampa che Procuratore della Repubblica di Matera, Pietro Argentino, terrà presso gli Uffici del Palazzo di Giustizia di Matera.