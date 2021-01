La storia di Bubu Doc da calciatore a rapper

Enrico Abumhere è un calciatore di 21 anni e ha perso la gamba destra a causa di un osteosarcoma, una forma rara di tumore alle ossa.

Il giovane calciatore ha scelto la musica, il rap, per sostenere i ragazzi che affrontano percorsi di cura e terapie. Il ragazzo, nato da genitori nigeriani, ha scoperto la malattia 3 anni fa ed e’ stato curato all’Istituto Ortopedico Rizzoli.

In novembre, Bubu doc, come e’ stato soprannominato dagli amici, ha pubblicato la sua canzone, ‘Enrico’, che e’ quasi a quota 200mila visualizzazioni sul web. “Quando ho scoperto di avere un osteosarcoma – spiega al Resto del Carlino, – mi e’ crollato il mondo addosso”.

Dopo aver affrontato il suo percorso di cura ha scelto di mettere le emozioni e i ricordi in musica, in una canzone “dedicata a tutti i ragazzi che hanno sofferto come me e sono negli ospedali”.

A seguire il giovane e’ stato il dottor Costantino Errani, chirurgo al Rizzoli: “Enrico ora cammina autonomamente con una stampella, presto avra’ una nuova protesi perche’ e’ cresciuto. Anche io guardo i suoi video con ammirazione, ci insegna che si puo’ sempre ricominciare”.