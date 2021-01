Il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata ribadisce il suo fermo “No” al deposito di scorie nucleari

Nel corso della riunione del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata che si è svolta ieri da remoto, a cui è intervenuto per un saluto il Direttore generale Apt Basilicata Turistica Antonio Nicoletti, con una delibera all’unanimità si è ribadito il netto e convinto “NO AL DEPOSITO DI SCORIE NUCLEARI IN BASILICATA” e nei territori della vicina Puglia.

Il Presidente regionale Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa, il Consigliere nazionale Unpli Basilicata Pierfranco De Marco unitamente all’intero Comitato regionale, confidano nell’azione di contrasto all’ipotesi di realizzazione del deposito di scorie nucleari in territorio lucano a cui è chiamata la Regione Basilicata, confermando la disponibilità ad offrire ogni utile contributo, senza tralasciare, se necessario sin da subito, l’attiva partecipazione a manifestazioni di protesta da organizzare con tutte le istituzioni, forze politiche, sociali, imprenditoriali, scolastiche ed ecclesiali.

Il Presidente Franciosa è in stretto contatto con il Presidente Unpli Puglia Rocco Lauciello per azioni sinergiche di tutela e promozione turistica-territoriale da mettere in campo nell’immediato futuro.

Rocco Franciosa, presidente Pro Loco Unpli Basilicata

Antonella D’Andria, Addetto Stampa