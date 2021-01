Viabilità: Anas, dall’11/1 lavori spartitraffico ‘Basentana’ Nel tratto tra Pisticci e Bernalda

POTENZA, 08 GEN – Lunedì 11 gennaio cominceranno i lavori del primo stralcio “Lotto F” per la realizzazione dello spartitraffico centrale lungo la strada statale 407 Basentana, in provincia di Matera: l’intervento, per un valore complessivo di circa 5,2 milioni di euro, riguarda un tratto tra Pisticci e Bernalda.

Lo ha reso noto, in un comunicato, l’Anas.

La nuova barriera spartitraffico è “un prodotto interamente ideato e realizzato da Anas con alte performance di resistenza negli spazi ridotti, aspetto che risponde puntualmente alle esigenze di molte tratte della rete stradale”.

(ANSA)