Inps: entro il 31 gennaio rinnovare la DSU

La dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), come noto, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata.

Tutti i beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza che hanno presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) nel corso del 2020 devono pertanto rinnovarla entro il 31 gennaio 2021 per non perdere la continuità nel pagamento della prestazione».

Lo rende noto la Direzione provinciale dell’Inps che avverte, «sono interessati nella nostra provincia oltre 5 mila beneficiari e relativi nuclei familiari» «Le prestazioni del corrente mese di gennaio sono riferite ai redditi di dicembre 2020 e saranno pertanto messe in pagamento per tutti i beneficiari.

A partire dal mese di febbraio 2021, invece, il calcolo dei redditi e pensioni di cittadinanza sarà riferito alle DSU valide del mese di gennaio 2021 e sarà quindi necessario disporre di un ISEE aggiornato.

In presenza dei presupposti di legge, il nucleo potrà presentare la DSU per ISEE corrente previa presentazione della DSU per ISEE ordinario».

«Le dichiarazioni ISEE presentate a partire dal 1° gennaio 2021 avranno validità fino al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che il rinnovo dell’ISEE è fondamentale per continuare a percepire anche tutte le numerose prestazioni assistenziali e bonus previsti dalla normativa vigente».