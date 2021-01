SENISE: Amministrazione Comunale dona 5 sanificatori per i plessi delI’Istituto Comprensivo Nicola Sole

Questa mattina alla presenza del dirigente scolastico prof.D’Amato Francesco, sono stati donati dall’amministrazione comunale 5 purificatori d’aria e sanificatori di superfici della Beyond Guardian Air.

Questi strumenti permetteranno una migliore sanificazione dei 5 plessi dell’Istituto Comprensivo Nicola Sole.

2 Scuole Medie Nicola Sole

1 Scuola Belvedere

2 Plesso Giardini

BEYOND Guardian Air, grazie alla sua tecnologia Active Pure, depura l’aria e sanifica le superfici 24/7.

Grazie a Beyond l’aria viene pulita, filtrata e igienizzata diverse volte ogni ora. Sfruttando una combinazione esclusiva di tecnologie, compresa la generazione di ioni, un filtro sigillato superiore agli standard HEPA, l’ossidazione fotocatalitica e la rivoluzionaria tecnologia Active Pure, la sola ad essere stata premiata con la certificazione CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY dalla Space Foundation, Beyond Guardian Air migliora costantemente ed efficacemente la qualità dell’aria. La tecnologia Active Pure è al 100% naturale e sicura per umani e animali.

È sufficiente inserire la spina e accenderlo: distrugge i composti organici volatili, il fumo e i cattivi odori, SENZA L’USO DELL’OZONO, fuoriesce perossido di idrogeno non nocivo per la salute umana, ogni dispositivo copre 200 metri quadri di superficie, il dispositivo è portatile, si può sistemare nei diversi ambienti in base alle esigenze di sanificazione, è stato progettato da scienziati della Nasa, sperimentato anche sulla stazione orbitante nello spazio ed utilizzato su ground zero ed il pentagono dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

L’assessore Marranchiello sottolinea oltre ad aver donato i 5 dispositivi di sanificazione l’amministrazione comunale ha donato anche tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari (gold standard per una diagnosi da infezione Sars cov2) per una ripresa in sicurezza della didattica, ed ha ringraziato il preside prof. D’Amato il direttore generale ASP Bochicchio i medici e gli infermieri dell’unità USCO.

La consegna dei sanificatori alla scuola è stata effettuata del presidente del Consiglio Comunale di Senise Francesco Palazzo, e dal’ Assessore con delega all’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica Francesco Marranchiello.