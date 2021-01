Nucleare: Speranza, la Basilicata non è idonea Il Ministro della Salute, aree lucane sono in zona sismica

POTENZA, 05 GEN – Le aree della Basilicata indicate come possibili sedi di un deposito di scorie radioattive sono “a bassa idoneità e quindi da escludersi in vista della valutazione definitiva”: lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Secondo il Ministro, “la ragione principale è che le aree della Basilicata sono in zona sismica 2.

Va altresì valutato che la grande parte dei rifiuti nucleari è già collocata in aree del Paese distanti dalla Basilicata”, ha concluso.

