SERIE D: il turno infrasettimanale prima delle festività natalizie

La Serie D torna in campo domani mercoledì 23 dicembre alle 14.30. Casarano-Francavilla in diretta su Sportitalia, Fc Messina-Cittanovese sulla pagina Fb della LND Roma, 22 dicembre 2020 – Ultimo appuntamento dell’anno per la Serie D che si appresta a giocare le partite della 9^ giornata, l’11^ dei gironi A e C, in programma mercoledì 23 dicembre alle 14.30. Sono gli ultimi 90’ del 2020 prima della sosta natalizia, il Campionato riprenderà il 6 gennaio. Si giocherà anche Villa Valle-Caravaggio, precedentemente rinviata a data da destinarsi. Due i posticipi di orario, alle 15.00 prende il via Legnano-Sestri Levante (A) e alle 18.00 Siena-Follonica Gavorrano (E). Altrettanti i cambi di campo entrambi nel girone G: Carbonia-Sassari Latte Dolce si disputa al comunale di Giba (Su) e Afragolese-Muravera al “De Cicco” di Sant’Anastasia (Na). Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Arzignano-Campodarsego, Trento-Montebelluna (C), Forlì-Real Forte Querceta (D), Sinalunghese-San Donato Tavarnelle (E), Olympia Agnonese-Real Giulianova, Montegiorgio-Recanatese (F), Latina-Arzachena (G) e Santa Maria Cilento-Troina (I). Sportitalia trasmetterà in diretta il match di vertice del girone H Casarano-Francavilla. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. Il collegamento inizierà alle 14.05 con un ampio pre-post partita e le interviste a caldo dei protagonisti. La telecronaca è affidata ad Orazione Accomando con il commento tecnico di Matteo Andreoletti. La gara di cartello del girone I Fc Messina-Cittanovese sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club peloritano. Le partite della 6^ e 8^ giornata dei gironi A ed E Saluzzo-Sanremese, Sestri Levante-Caratese e Sporting Trestina-Folgore Caratese andranno in scena mercoledì 30 dicembre alle ore 14.30, per accordo tra le società, insieme alle sfide già programmate Arconatese-Borgosesia (A), Chions-Manzanese, Union S. Giorgio-Feltre (C) e Prato-Lentigione (D). La sezione disciplinare del Tribunale Federale con dispositivo pubblicato lo scorso 16 dicembre ha sanzionato il Brindisi con un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi in questa stagione. [live] Le dirette in modalità live streaming sui canali web e social ufficiali delle società Le designazioni arbitrali Girone A: Arconatese – Pontdonnaz Honearnad (Antonio Monesi di Crotone), Casale – Imperia (Giovanni Agostoni di Milano)[live], Castellanzese – Bra (Federico Cosseddu di Nuoro)[live], Fossano – Chieri (Simone Nuzzo di Seregno), Gozzano – Derthona (Stefano Peletti di Crema), Lavagnese – Citta Varese (Leonardo Di Mario di Ciampino)[live], Legnano – Sestri Levante (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro)[live], Saluzzo – Borgosesia (Michele Maccorin di Pordenone), Sanremese – Caronnese (Julio Milan Silvera di Valdarno)[live], Vado – Folgore Caratese (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza). Girone B: Seregno – Breno (Cristian Robilotta di Sala Consilina)[live], Brusaporto – Crema (Aleksandar Djurdjevic di Trieste)[live], Desenzano Calvina – Tritium (Dylan Marin di Portogruaro)[live], Casatese – Ponte San Pietro (Gabriele Caggiari di Cagliari)[live], Real Calepina – Nibionnoggiono (Giuseppe Mucera di Palermo)[live], Scanzorosciate – Fanfulla (Davide Galiffi di Alghero), Sporting Franciacorta – Vis Nova Giussano (Riccardo Leotta di Acireale), Villa Valle – Caravaggio (Adil Bouabid di Prato), Virtusciseranobergamo – Sona (Riccardo Dasso di Genova). Girone C: Ambrosiana – Caldiero Terme (Carlo Esposito di Napoli)[live], Belluno – Luparense (Daniel Cadirola di Milano)[live], Chions – Cartigliano (Guido Iacopetti di Pistoia), Cjarlins Muzane – Virtus Bolzano (Marco Menozzi di Treviso), Delta Porto Tolle – Adriese (Claudio Campobasso di Formia), Este – Manzanese (Andrea Zambetti di Lovere), Union Clodiense Chioggia – Union San Giorgio Sedico (Filippo Balducci di Empoli)[live], Union Feltre – Mestre (Lucio Felice Angelillo di Nola)[live]. Girone D: Aglianese – Correggese (Abdoulaye Diop di Treviglio)[live], Bagnolese – Sasso Marconi Zola (Riccardo Boiani di Pesaro), Corticella – Progresso (Paolo Grieco di Ascoli Piceno)[live], Fiorenzuola – Sammaurese (Andrea Rizzello di Casarano)[live], Marignanese – Lentigione (Gilberto Gregoris di Pescara)[live], Prato – Mezzolara (Valerio Vogliacco di Bari), Pro Livorno Sorgenti – Rimini (Marco Marchioni di Rieti)[live], Seravezza Pozzi – Ghivizzano Borgoamozzano (Gabriele Sacchi di Macerata). Girone E: Flaminia – Montespaccato (Gioele Iacobellis di Pisa)[live], Foligno – Aquila Montevarchi (Dario Di Francesco di Ostia Lido)[live], Ostia Mare – Lornano Badesse (Giuseppe Lascaro di Matera)[live], Pianese – Sporting Club Trestina (Clemente Cortese di Bologna)[live], Sangiovannese – Grassina (Mattia Mirri di Savona)[live], Siena – Follonica Gavorrano (Domenico Mirabella di Napoli)[live], Tiferno Lerchi – Cannara (Raimondo Borriello di Arezzo)[live], Trastevere – Scandicci (Michael Poto di Mestre)[live]. Girone F: Aprilia Racing Club – Porto S. Elpidio (Maksym Frasynyak di Gallarate), Atletico Terme Fiuggi – Rieti (Deborah Bianchi di Prato), Castelfidardo – Tolentino (Davide Giacometti di Gubbio)[live], Castelnuovo Vomano – S. Nicolò Notaresco (Kevin Bonacina di Bergamo), Campobasso – Vastogirardi (Domenico Leone di Barletta)[live], Matese – Vastese (Giuseppe Sassano di Padova)[live], Pineto – Cynthialbalonga (Maurizio Barbiero di Campobasso). Girone G: Afragolese – Muravera (Dario Duzel di Castelfranco Veneto)[live], Carbonia – Latte Dolce Sassari (Fabrizio Pacella di Roma 2), Cassino – Giugliano (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Lanusei – Team Nuova Florida (Filippo Colaninno di Nola)[live], Monterosi – Nocerina (Leonardo Mastrodomenico di Policoro)[live], Torres – Nola (Gianmarco Vailati di Crema)[live], Savoia – Gladiator (Edoardo Gianquinto di Parma)[live], Vis Artena – Insieme Formia (Giuseppe Romaniello di Napoli)[live]. Girone H: Az Picerno – Portici (Angelo Tomasi di Lecce)[live], Brindisi – Lavello (Marco Peletti di Crema)[Studio 100], Casarano – Francavilla (Andrea Zanotti di Rimini)[Sportitalia], Fasano – Fidelis Andria (Francesco Burlando di Genova)[live], Gravina – Team Altamura (Leonardo Tesi di Lucca)[live], Nardò – Taranto (Luca De Angeli di Milano)[Canale 85], Puteolana – Audace Cerignola (Erminio Cerbasi di Arezzo), Real Aversa – Molfetta (Francesco Zago di Conegliano)[live], Sorrento – Bitonto (Matteo Frosi di Treviglio)[live]. Girone I: Castrovillari – Biancavilla (Carlo Palumbo di Bari)[live], Dattilo – Acr Messina (Matteo Canci di Carrara)[live], Fc Messina – Cittanovese (Edoardo Papale di Torino)[live Fb LND], Gelbison Vallo D. Lucania – Acireale (Giorgio Di Cicco di Lanciano)[live], Paternò – Città Di S. Agata (Cristiano Ursini di Pescara)[live], Roccella – Marina Di Ragusa (Simone Gavini di Aprilia)[live], Rotonda – Licata (Cosimo Delli Carpini di Isernia)[live], San Luca – Rende (Mauro Gangi di Enna)[live].