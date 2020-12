Serie D girone H, Il programma completo 20 dicembre alle 14.30

La Serie D verso l’8 giornata (la 10^ per i gironi A e C) in programma domenica 20 dicembre alle 14.30

Girone H: Audace Cerignola – Bitonto (Simone Moretti di Valdarno)[live], Fidelis Andria – Casarano (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Francavilla – Sorrento (Matteo Campagni di Firenze), Lavello – Az Picerno (David Guida di Torre Annunziata)[live], Molfetta – Puteolana (Daniele Aronne di Roma 1)[live], Nardò – Gravina (Davide Santarossa di Pordenone), Portici – Fasano (Francesco Cusumano di Caltanissetta)[live], Taranto – Real Aversa (Gabriele Restaldo di Ivrea)[Canale85], Team Altamura – Brindisi (Daniel Cadirola di Milano)[Studio100].