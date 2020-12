Manfredi, presto sblocco graduatoria specializzandi medici ‘Aspettiamo oggi via libera Consiglio di Stato per pubblicarla’

“Speriamo che oggi si risolva. In questo momento si sta riunendo il Consiglio di Stato che ci dovrebbe dare il via libera per poter pubblicare tra oggi e domani la graduatoria finale”.

Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi in merito alla graduatoria degli specializzandi di medicina bloccata dai ricorsi.

La graduatoria finale “è già pronta ma è bloccata perché dobbiamo avere il via libera del Consiglio di Stato che deve decidere sul quesito ‘conteso'” sul quale verte la discussione giudiziaria, ha spiegato Manfredi, durante l’evento on line ‘Innovation Days’ del Sole 24 Ore.

(ANSA)