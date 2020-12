Fabrizio Sanna Da venerdì 11 Dicembre in tutti i digital store il nuovo EP “Fermo immagine”. In radio con il singolo “L’Assenza”

In tutti gli store digitali dall’ 11 Dicembre il nuovo Ep di Fabrizio Sanna, “Fermo Immagine”, anticipato dal singolo radio “L’Assenza”. Un progetto che comprende sei tracce dal genere pop/elettronico, tra le quali anche un featuring con la cantante sarda Laura Santucciu. Questo lavoro vanta anche la presenza di numerosi autori: da Gabriele Oggiano (autore di tutti i brani, già autore per Valerio Scanu, Marco Carta, Simonetta Spiri, ecc), Gino Marielli dei Tazenda, Andrea Amati (autore per Nek, Francesco Renga, Annalisa, Elodie), Andrea Gallo, Federico Canu e l’emergente Giacomo Serra. Il mixaggio è stato affidato al D.G.M. Studio Recording dello stesso Oggiano e il mastering a Max Mungari.

Fabrizio: “L’assenza è quel senso di vuoto che si prova dopo varie cadute, quelle cadute che ti allontanano dai gesti quotidiani. Ma si sa, gli errori fanno crescere e dal fondo si può solo risalire, portandoci a un confronto con noi stessi rivolto a riaccendere la luce nelle nostre anime” dice Fabrizio Sanna.

Il brano è stato scritto da Fabrizio insieme al giovane cantautore sardo Giacomo Serra e al producer Gabriele Oggiano (che ha curato gli arrangiamenti di tutto l’Ep).

Biografia

Fabrizio Sanna (Sassari, 03 Settembre 1987) è un cantante, autore e compositore sardo che ha aperto anche concerti di artisti nazionali quali Eugenio Finardi, Alexia, Antonino e Marco Ligabue.

Inizia la sua formazione a soli sei anni all’interno di un coro di voci bianche, negli anni seguenti partecipa a numerosi stages didattici con esperti del settore (Peppe Vessicchio, Luca Pitteri, Fio Zanotti, Fabrizio Palma, Andrew Cliff, Grazia Di Michele, Erika Biavati).

Dal 2012 al 2018 frequenta l’accademia “Professione Voce” a Roma con l’insegnante Gabriella Scalise; nel 2019 consegue la certificazione EMT (Estill Master Teacher) di tecnica vocale Voice Craft.

Dal 2014 insegna canto moderno a Sassari e nel 2018 ha aperto la sua Associazione musicale Sing Sing Sing.

E’ attualmente iscritto al corso di Propedeutica Jazz del Conservatorio di Sassari, attualmente ha all’attivo 7 brani singoli, 1 Ep (Sogno – 2012) e 6 videoclip.

Ha ottenuto diversi riconoscimenti in festival regionali e nazionali. Tra i più importanti:

2007 – “Una Voce per Sanremo”, classificandosi al 2°posto;

2011 – “Festival Estivo di Piombino” con il brano “Sogno di normalità” classificandosi al 2°posto;

2013 – “Festival di Castrocaro” (Rai 1), classificandosi al 3°posto con il brano “Distratto”;

2016 – “Premio Valentina Giovagnini”, classificandosi al 3°posto con il brano “Riconoscersi”;

2016 – Finalista al “LigaRockPark Contest”.

Esperienze TV:

nel 2008 corista in “Non perdiamoci di vista” (Rai 3) di Paola Cortellesi;

nel 2008 finalista Bootcamp “X Factor Italia” (Rai 2);

nelle edizioni 2015 e 2016 corista ad “Amici di Maria De Filippi” (Canale 5) nelle esibizioni con The Kolors, Elisa, Sergio Sylvestre e Alessandra Amoroso.

Contatti:

Facebook: facebook.com/fabsanna

Instagram: @fabrizi0.sanna

Twitter: fabrizi0_sanna

TikTok: @fabrizio_sanna

YouTube: Fabrizio Sanna