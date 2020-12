Sostenibilità per il rilancio dell’economia Regionale

E’ dedicato al tema della sostenibilità il convegno promosso da Confindustria Basilicata che si terrà in modalità digitale venerdì 11 dicembre, alle ore 15, con l’intento di stimolare un confronto su come questa rappresenti per l’impresa non solo la risposta alla crescente esigenza di una produzione più responsabile, ma anche una potente leva di crescita e competitività.

L’evento, realizzato con la partnership esclusiva di Eni, è in prosecuzione con precedenti iniziative realizzate sul tema specifico, per favorire la diffusione di una consapevolezza sempre maggiore di come gli investimenti in economia circolare, transizione energetica, riciclo e riutilizzo delle risorse abbiano un ruolo fondamentale nel rimettere in moto le imprese che si trovano in forte sofferenza a causa dall’emergenza economica indotta dal Covid 19.

La discussione, che verrà articolata anche in chiave locale sulla base delle specificità lucane, si avvarrà dei contributi di alcune delle voci tra le più autorevoli del settore.

Dopo i saluti del presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, sono previsti gli interventi di: Enrico Giovannini, già ministro e portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile; Maria Cristina Piovesana, vicepresidente nazionale di Confindustria con delega all’Ambiente, Sostenibilità e Cultura; Salvatore Masi, professore associato Ingegneria Sanitaria Ambientale Università degli Studi della Basilicata e Francesco Fanelli, assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Seguiranno le testimonianze di due importanti realtà produttive che in Basilicata stanno già por-tando avanti produzioni improntate ai paradigmi della sostenibilità: Francesco Altieri, presidente e amministratore Delegato della Dileo Pietro Spa che racconterà il caso dell’azienda che produce biscotti, tra le maggiori realtà del nostro agroalimentare, mentre Francesca Zarri, Director Technology, R&D & Digital di Eni, illustrerà le rilevanti evoluzioni in questa direzione della multinazionale dell’energia.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Lucia Serino.