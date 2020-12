Covid: in Basilicata contagi ancora in calo, nessun decesso Nelle ultime 24 ore sono state registrate 68 guarigioni

POTENZA, DEC 1 – In Basilicata continuano a calare i contagi da coronavirus, nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi (resta quindi fermo a 150 il numero delle vittime lucane) e le guarigioni sono state 68 (in totale 1.798). Sono questi i dati più significativi diffusi nel quotidiano aggiornamento della task force regionale

In particolare, sui 1.476 tamponi analizzati ieri 163 sono risultati positivi, ma di questi solo 154 riguardano lucani: così il numero degli attualmente positivi è salito da 6.006 a 6.092.

(ANSA)