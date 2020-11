Nicola Sole: L’uomo, il politico, il poeta

Partecipato , ricco di spunti e con molte domande al prof, Gazzaneo , relatore della serata, l’incontro organizzato dal Rotary club di Senise sulla figura di Nicola Sole.

La sua, una breve esistenza , ricca di produzione letteraria, di amicizie importanti e Lui molto stimato nei salotti buoni napoletani, sia per la facilità nel comporre che per le sue moderne idee politiche per la costruzione , finalmente , di un’Italia libera e unità.

Forse la Lucania e Senise in particolare poco hanno fatto per far rivivere la sua memoria. Grave l’ assenza della sua poesia nei programmi scolastici delle scuole lucane.

Speriamo che nel corso del 2021 , anno del bicentenario della sua nascita, si mettano in campo iniziative , da parte delle Istituzioni pubbliche ( Regione e Comune ), che rilancino l’importanza della sua poesia e della personalità , complessa, del nostro poeta, forse il più importante dell’epoca risorgimentale.

Il parco letterario Nicola Sole potrebbe essere lo strumento più idoneo e proficuo per ristabilire un rapporto meno episodico ma più intenso e partecipato tra la comunità e l’opera del poeta.