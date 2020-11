Un Premio di laurea per ricordare Angela Ferrara Indetto da sindacati e Università Basilicata. Fu uccisa nel 2018

POTENZA, 25 NOV – Un Premio di laurea per ricordare Angela Ferrara, una poetessa e scrittrice per bambini, uccisa a 31 anni dal marito il 15 settembre 2018 a Cersosimo (Potenza): lo hanno indetto Cgil, Cisl e Uil insieme all’Università degli Studi della Basilicata.

Stamani, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in una conferenza stampa on line, sono stati illustrati i dettagli del Premio (di 1.500 euro), riservato alle tesi di laureati, a partire dal 2016-2017, residenti in Basilicata e iscritti a qualsiasi Ateneo italiano.

(ANSA)