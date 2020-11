Martedì 10 novembre si riunisce il Consiglio regionale

All’ordine del giorno anche il ddl concernente la “Istituzione dei sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale” e l’Avviso pubblico sulla “Nomina del Presidente dell’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture”

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, alle ore 15.30 di martedì 10 novembre 2020, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in Via Verrastro n. 4 – Potenza.

Ad inizio lavori il dibattito a seguito della comunicazione, effettuata ai sensi dell’art.52 del Regolamento, sulla situazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e sui provvedimenti da ultimo intrapresi.

Seguirà la discussione di due proposte di legge, la prima sulle “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1997, n.38 – Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, e la seconda sulle “Concessioni demaniali marittime in Basilicata”. Poi, l’analisi del disegno di legge riguardante la “Istituzione dei sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale”.

L’assemblea prima di prendere in esame una serie di mozioni, si occuperà dell’Avviso pubblico sulla “Nomina del Presidente dell’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture”.

Seguiranno l’Attività ispettiva e gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari.

Il Consiglio regionale procederà, quindi, alle elezioni del Difensore civico della Basilicata e del Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

La discussione sulle modalità di impiego delle risorse provenienti dal Recovery fund, giusta richiesta a firma dei consiglieri Polese, Cifarelli, Trerotola, Braia, Pittella, sarà, in seguito, all’ordine del giorno che si concluderà con il dibattito relativo alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale sull’esito delle trattative con le compagnie petrolifere.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.