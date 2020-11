Covid: in Basilicata contagi in calo Registrati 167 rispetto ai 265 del giorno prima, ma due morti

POTENZA, 05 NOV – Un calo di quasi cento contagi (da 265 a 167) con un numero simile di tamponi processati (da 1.643 a 1.615), ma con due decessi (il totale delle vittime lucane è ora di 56): sono questi i dati principali diffusi stamani dalla task force regionale sul coronavirus.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate anche sei guarigioni (in totale 667) Dei 167 contagi, 133 riguardano persone residenti in Basilicata (il totale è passato da 1.870 a 1.995). Lieve aumento, da 104 a 106, dei ricoverati negli ospedali lucani, e di quelli in terapia intensiva (da 15 a 16).

(ANSA)