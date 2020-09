Zullino: “Non abbassiamo la guardia contro il Covid-19”

“Anche in Regione Basilicata, negli ultimi giorni, stiamo assistendo ad una risalita dei contagi da Covid-19. Credo sia per tutti il momento della responsabilità: solo con il contributo di ciascuno di noi è possibile affrontare l’attuale situazione, prima che essa possa diventare difficile. E’ un momento di fragilità generale sul piano sia economico che sociale e vi è l’esigenza di essere tutti uniti, cittadini e istituzioni, e di fare squadra nel rispetto delle semplici regole, atte a contenere la diffusione del contagio da Sars-CoV-2”.

E’ quanto afferma il consigliere della Lega e presidente della quarta Commissione, Massimo Zullino.

“Non bisogna sottovalutare i sintomi tipici e, soprattutto, non si deve attendere a lungo prima di contattare le strutture sanitarie dedicate. Dimostriamo maturità sociale con il rispetto di semplici comportamenti, con lavaggio continuo delle mani, utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e distanziamento”.

“E’ il momento dell’unità – dice Zullino – e non il tempo delle discussioni e delle sterili polemiche. Di qui il mio invito a sentirci tutti parte di una comunità ed essere partecipi attivi di un obiettivo comune e, dunque, mantenere la nostra Regione nei massimi livelli di guardia e sicurezza. E’ il momento del rispetto per chi impatta in modo diretto con la malattia: pazienti e personale sanitario in primis. Il mio sincero elogio e la mia piena riconoscenza va al mondo della sanità lucana, al mondo della scuola, alle forze dell’ordine e a tutti quanti che, per lavoro e/o necessità contingenti, sono quotidianamente esposti al rischio”.

“Permettetemi – conclude Zullino – un pensiero particolare alla famiglia di Venosa che si trova ad affrontare questo nemico comune. Aa loro va il mio sincero ed affettuoso augurio di una pronta e rapida guarigione”.