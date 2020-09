IL PRESIDENTE BARDI RICEVE IL GENERALE DELLA GDF SCAZZERI

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina il nuovo Comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Gaetano Scazzeri, giunto a Potenza da pochi giorni.

Durante l’incontro, improntato ad un clima di massima cordialità, è stata rimarcata la collaborazione tra la Regione e la Guardia di finanza per il presidio del territorio.

“Agiremo insieme – ha dichiarato il comandante Scazzeri – per il benessere dei cittadini e delle istituzioni. Metteremo a disposizione le competenze e le attribuzioni che ci competono per il rispetto della legalità”.

“Ho già avuto modo di conoscere il generale Scazzeri, con il quale – ha aggiunto Bardi – sono certo che continuerà a rafforzarsi la proficua collaborazione tra Regione e Guardia di Finanza, riferimento per noi come tutte le altre Forze di polizia”.

Il generale Scazzeri ha ricoperto incarichi di Comando in Campania Sicilia, Veneto, Marche e a Roma, che lo hanno visto impegnato in tutti i settori rimessi alla competenza della Guardia di Finanza quale Polizia Economico Finanziaria. Ha, inoltre, svolto importanti incarichi di staff presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il suo ultimo incarico prima di giungere in Basilicata, è stato quello di Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione, reparto specialistico che ha retto sin dalla sua istituzione e che ha fornito determinante collaborazione all’ANAC per la prevenzione della corruzione, specie nel settore dei contratti pubblici e della vigilanza in materia di trasparenza amministrativa nei confronti delle PP.AA.

E’ autore di diverse pubblicazioni e articoli di natura tecnico-professionale su riviste di settore, nonché docente presso gli Istituti di istruzione e formazione del Corpo e Master post universitari.