Stefano Raucci Gran Finale Roma Music Festival

Il Roma Music Festival scalda i motori per tornare più forte che mai.

Il talent musicale ideato dal produttore Andrea Montemurro, con la direzione artistica del maestro Mario Zannini Quirini, pur in un periodo non facile per l’emergenza sanitaria che si sta vivendo, è prossimo a celebrare le finali dell’edizione 2020.

Sarà un’edizione del tutto particolare e diversa dal solito, che vedrà partecipare tredici giovani artisti da ogni parte d’Italia, nella finalissima in programma a Roma, all’interno del teatro dello studio LEAD, il prossimo 30 settembre a partire dalle ore 20.30.

A presentare la serata sarà Stefano Raucci, critico musicale e conduttore di Radio Radio.

RMF, ancora una volta, vuole essere un’occasione di valorizzazione di giovani artisti e talenti che nella musica coltivano sogni e ideali – dice l’ideatore del RMF Andrea Montemurro -.

Quest’anno vivremo un’edizione giocoforza condizionata dall’emergenza sanitaria in corso, nel rispetto dei protocolli e delle normative vigenti in materia di lotta al Covid.

Non volevamo però rinunciare, anzi: attraverso la musica e il canto, il Roma Music Festival vuole dare un forte segnale di presenza e ripartenza a tutti quegli artisti che hanno particolarmente sofferto il periodo di lockdown.

A loro e a tutte le maestranze che vivono di musica – conclude Andrea Montemurro – è dedicata l’edizione 2020 del nostro talent”.

Tutte le informazioni sul festival, la storia e i partecipanti della serata finale sono sul sito www.romamusicfestival.com.